Σε επίπεδο καναλιών, τα hypermarkets κινήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της αγοράς, σημειώνοντας άνοδο 11,6%.

Αύξηση κατά 6,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του οργανωμένου λιανεμπορίου παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, για την περίοδο από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 29 Μαρτίου 2026, η αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs) σημείωσε άνοδο 6,6% σε αξία, με την αύξηση να στηρίζεται κυρίως στη ζήτηση, καθώς οι πωλήσεις σε όγκο ενισχύθηκαν κατά 4,7%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη διατήρηση της καταναλωτικής δραστηριότητας, παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης αναδείχθηκαν οι κατηγορίες Τροφίμων και Ποτών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της συνολικής αγοράς και κατέγραψαν αύξηση 7,4%. Σημαντική ήταν η συμβολή των μη αλκοολούχων ποτών, των γαλακτοκομικών και των σνακ, ενώ θετική πορεία σημείωσαν και οι κατηγορίες Προσωπικής Φροντίδας και Υγιεινής (+3,8%) καθώς και Φροντίδας Σπιτιού (+3,2%).

Σε επίπεδο καναλιών, τα hypermarkets κινήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της αγοράς, σημειώνοντας άνοδο 11,6%. Παράλληλα, σε γεωγραφικό επίπεδο, οι περιοχές της Κρήτης και των νησιών κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις, με αυξήσεις 9,6% και 8,6% αντίστοιχα σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καναλιού, με τις online πωλήσεις να αυξάνονται κατά 21,6% σε αξία, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης των φυσικών καταστημάτων, που διαμορφώθηκε στο 7,8%. Το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ανήλθε πλέον στο 3,4% της συνολικής αγοράς, με έντονη παρουσία σε κατηγορίες όπως τα καθαριστικά, τα βρεφικά προϊόντα και τα μη αλκοολούχα ποτά.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται περαιτέρω η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέλαβαν μερίδιο 24,6% στη συνολική αξία πωλήσεων. Αντίθετα, η προωθητική ένταση στα επώνυμα προϊόντα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 40%, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στην εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας που επηρεάζει τις στρατηγικές προώθησης των προμηθευτών.