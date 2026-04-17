Συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής αστάθειας στις οικονομίες διεθνώς.

Η ενεργειακή κρίση και οι ευρύτερες προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής αστάθειας στις οικονομίες διεθνώς, καθώς και οι τρόποι ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στις διαρκείς γεωοικονομικές πιέσεις. Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη σταθερή ανάπτυξη, τη συνετή δημοσιονομική πολιτική και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις πρόσφατες δηλώσεις της κ. Γκεοργκίεβα, η οποία έχει τονίσει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

Στο πλαίσιο των επαφών του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Έλληνας υπουργός συμμετείχε και στο δείπνο που παρέθεσε η επικεφαλής του ΔΝΤ προς τιμήν των υπουργών Οικονομικών, όπου αντάλλαξε απόψεις με ομολόγους του για τις διεθνείς εξελίξεις και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας.