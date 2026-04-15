Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί το θετικό πρόσημο έως το τέλος, παρά τις συνεχείς εναλλαγές τάσης και τη νευρικότητα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αγορά κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης, βρίσκοντας στήριγμα κυρίως από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ενώ το βελτιωμένο διεθνές κλίμα συνέβαλε στη συγκράτηση των πιέσεων μετά το χθεσινό τραπεζικό ράλι.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.289,44 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,22%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 288,11 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 43,46 εκατ. τεμάχια. Μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 18 πακέτα συνολικής αξίας 41,89 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 69 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 39 πτωτικά, ενώ 27 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας θετικό αλλά συγκρατημένο εύρος ανόδου για τη σημερινή συνεδρίαση.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση 0,06% στις 2.672 μονάδες, με μικτή εικόνα στις τραπεζικές μετοχές. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,53%, η Εθνική κατά 0,59% και η Optima κατά 1,09%, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,64%, η Eurobank κατά 0,32% και η Τράπεζα Κύπρου κατά 0,39%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap έκλεισε στις 5.829 μονάδες με άνοδο 0,13%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε σημαντικά κατά 1,54% και διαμορφώθηκε στις 2.810 μονάδες, στηρίζοντας την αγορά.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Cenergy (+2,27%), η ΔΕΗ (+2,09%), η Aegean (+1,78%), η Allwyn (+1,25%) και η ΕΥΔΑΠ (+1,10%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Τιτάν (-1,84%), τα ΕΛΠΕ (-1,73%) και η Motor Oil (-1,32%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά η Bally’s (+4,75%), η Fourlis (+4,12%), η Intrakom (+3,20%), η Alter Ego (+2,82%) και η Ελλάκτωρ (+2,47%), ενώ απώλειες κατέγραψαν ο ΟΛΠ (-1,41%), η Profile (-1,32%) και η Άβαξ (-1,10%).

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 47,74 εκατ. ευρώ.

