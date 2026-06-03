Τα χτυπήματα ήταν απάντηση σε σειρά πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, χθες, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.

Ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το πρωί, ημέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της πόλης που συγκεντρώνει πολυάριθμες ηγετικές προσωπικότητες της Ρωσίας, όπως δήλωσαν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί τρεις ημέρες και που κάποτε ήταν η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση.

Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι «αρκετές» υποδομές υπέστησαν ζημιές αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος σε αυτή την επίθεση, που στόχο είχε, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, να διαταράξει το φόρουμ αυτό στο οποίο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία μεθαύριο, Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

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«Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φλέγεται μια δεξαμενή πετρελαίου.

Οι επιθέσεις αυτές ανάγκασαν το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολη να αναστείλει τη λειτουργία για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας. Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 59 drones στη διάρκεια της νύχτας.

«Το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος ύστερα από τα ουκρανικά πλήγματα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεργκέι Στερνένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στο σημείο του φόρουμ με εμφανή τον καπνό στο βάθος.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters