Η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, διάρκειας δύο εβδομάδων, στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών για μια ευρύτερη διπλωματική λύση.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο χαμηλής ανάπτυξης και αυξημένου πληθωρισμού, παρά την πρόσφατη επίτευξη εκεχειρίας στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αξιωματούχος τόνισε ότι «οι μακροπρόθεσμες προοπτικές εξακολουθούν να επισκιάζονται από έντονη αβεβαιότητα», προειδοποιώντας παράλληλα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει εκτεθειμένη στον κίνδυνο ενός στασιμοπληθωριστικού σοκ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των οικονομικών της προβλέψεων, υποβαθμίζοντας τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και αυξάνοντας τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό για τα έτη 2026 και 2027. Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή φαίνεται να διαχέονται στην παγκόσμια οικονομία, εντείνοντας τις πιέσεις.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της έντασης να μην έχει εκλείψει.

Σύμφωνα με τον Ντομπρόβσκις, ένα βραχυπρόθεσμο σενάριο της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης η απώλεια θα μπορούσε να φτάσει τις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και το 2027. Παράλληλα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα στο ήπιο σενάριο, ενώ στο δυσμενέστερο ενδέχεται να ενισχυθεί έως και κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για την κατάρτιση στοχευμένων πακέτων στήριξης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επιδιώκοντας να περιορίσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Ευρωπαίος επίτροπος, τα περιθώρια παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα, λόγω των επιβαρύνσεων που έχουν ήδη προκαλέσει η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι προσωρινά, αυστηρά στοχευμένα και να μην ενισχύουν τη συνολική ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε μια περίοδο όπου η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.