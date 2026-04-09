Ήπια ανοδική πορεία κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή σταθεροποίηση του βιομηχανικού τομέα, με βασικό μοχλό τον κλάδο κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Ωστόσο, η επίδοση αυτή εμφανίζεται αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με την αύξηση 6,7% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024, γεγονός που υποδηλώνει επιβράδυνση της δυναμικής.

Σε επίπεδο διμήνου, ο μέσος δείκτης για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, διατηρώντας θετικό πρόσημο για την αρχή του έτους. Παράλληλα, σε μηνιαία βάση και με εποχική διόρθωση, καταγράφηκε μείωση 0,9% τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, ένδειξη βραχυπρόθεσμων πιέσεων στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ενώ τη σημαντικότερη άνοδο σημείωσε ο κλάδος επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού. Σε ετήσια σύγκριση, ξεχώρισε η ισχυρή αύξηση στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, την ώρα που σημαντική υποχώρηση παρουσίασε ο τομέας εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, καθώς και οι συναφείς δραστηριότητες άντλησης υδρογονανθράκων.