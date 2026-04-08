Η ημερήσια πτώση στις τιμές του πετραλαίου αγγίζει το 18%.

Ραγδαία αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου τη Μεγάλη Τετάρτη, υποχωρώντας κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία προβλέπει τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Στενά του Ορμούζ.

Στις αγορές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI για παράδοση Μαΐου σημειώνουν πτώση περίπου 18% και διαμορφώνονται στα 92,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί πάνω από 16%, στα 91,25 δολάρια.

Σε ανάρτησή του, ο Προέδρος Τραμπ ανέφερε ότι τα περισσότερα σημεία διαφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν ήδη διευθετηθεί και ότι το διάστημα των δύο εβδομάδων επιτρέπει την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, είπε ότι η χώρα του επιτρέπει τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις και με σεβασμό στους τεχνικούς περιορισμούς.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κομβικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη δίοδο. Οι πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία προκαλούν σοβαρή διαταραχή στις ροές, ενισχύοντας τους φόβους για ελλείψεις και οδηγώντας σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή στην εφαρμογή της συμφωνίας μπορεί να επαναφέρει την αστάθεια με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.