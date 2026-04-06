Το Σάββατο 04/04/2026 ξεκίνησε η προφορική δοκιμασία στο Εφετείο Αθηνών για τους υποψηφίους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του 5ου Έκτακτου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι.

Η διαδικασία κύλησε ομαλά, δεν είχε μεγάλη αποχή, οι υποψήφιοι εξεταζόντουσαν ανά δεκάδες αλφαβητικά, η εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από έξι άτομα, ήταν και είναι πολύ βοηθητική, δινόταν ευκαιρία σε κάθε υποψήφιο να απαντήσει και σε άλλες ερωτήσεις προκειμένου να αποδείξει τη καλή του γνώση στους κώδικες.

Ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν από έναν υποψήφιο ή η επιτροπή δεν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις που έδωσε, μόλις τελείωνε την εξέταση του συγκεκριμένου υποψηφίου, συνήθως γινόντουσαν στους επόμενους υποψηφίους οι ίδιες ερωτήσεις μέχρι η επιτροπή να λάβει μια ικανοποιητική απάντηση.

Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε μία ή δύο ερωτήσεις ανά κώδικα, ανάλογα βέβαια και με τις απαντήσεις που δίνει και με τον χρόνο που παίρνει για να απαντήσει. Ρωτάνε τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα ΣΟΣ. Μόλις τελειώσει η εξέταση του συγκεκριμένου υποψηφίου, πάνε τότε στον επόμενο της σειράς.

Η διαδικασία είναι δημόσια αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να καθίσει στην αίθουσα είτε για να ακούσει προηγούμενες δεκάδες από τη δική του αν εξετάζεται στις επόμενες ημέρες είτε απλά για να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία. Εννοείται μπορεί και να γράφει ερωτήσεις που θα ήθελε να θυμάται. Συνήθως μετά από ημέρες, κάποιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονται καθώς η εξεταστέα ύλη είναι ίδια για όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες των υποψηφίων.

Φέτος αναφέρθηκε ότι ειδικά στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι ερωτήσεις είναι υπό μορφή πρακτικών και για αυτό το λόγο δεν έχουν μεταφερθεί οι περισσότερες ερωτήσεις της ποινικής, επίσης, ρωτούσαν και το άρθρο, έδιναν το άρθρο για να βοηθήσουν τους υποψηφίους να θυμηθούν τι ρυθμίζει και να απαντήσουν.

Πάμε σήμερα να δούμε ορισμένες ερωτήσεις που τέθηκαν στην πρώτη δεκάδα του Σαββάτου και να τις απαντήσουμε:

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Ποιοι είναι οι τομείς κατάταξης των δικαστικών υπαλλήλων;

Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατατάσσονται στους παρακάτω τομείς: α) Τομέας του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Τομέας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, γ) Τομέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δ) Τομέας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ε) Τομέας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

2. Ποιος είναι ο εισαγωγικός βαθμός των ΥΕ;

Εισαγωγικός βαθμός της κατηγορίας ΥΕ είναι ο βαθμός Ε.

3. Η απόφαση διορισμού από ποιον εκδίδεται; Πρέπει να δημοσιευτεί κάπου;

Ο δικαστικός υπάλληλος διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ο διοριζόμενος τοποθετείται σε γραμματεία ή άλλη υπηρεσία δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή σε γενική γραμματεία.

4. Πρόσωπο έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας, διορίζεται δικαστικός υπάλληλος;

Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι όσοι τελούν υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης ή συνδυασμού τους, για όσο χρόνο ισχύει η δικαστική απόφαση για τον συμπαραστατούμενο.

5. Δίνετε όρκο ενώπιον του δικαστηρίου, και μετά τι;

Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρακτικό. Η ανάληψη υπηρεσίας πιστοποιείται με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία τοποθετείται ο δικαστικός υπάλληλος. Η έκθεση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων. Επομένως, ο δικαστικός υπάλληλος αναλαμβάνει καθήκοντα.

6. Ποιος πιστοποιεί την ανάληψη υπηρεσίας του δικαστικού υπαλλήλου;

Η ανάληψη υπηρεσίας πιστοποιείται με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στη οποία τοποθετείται ο δικαστικός υπάλληλος.

7. Μέχρι πόσες ημέρες διαρκεί η κανονική άδεια; Τα Σαββατοκύριακα είναι εντός άδειας;

Ο δικαστικός υπάλληλος ο οποίος έχει συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία ενός (1) έτους, δικαιούται σε κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια απουσίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών. Επομένως, τα σαββατοκύριακα δεν λογίζονται ως μέρες κανονικής άδειας.

8. Πώς συγκροτείται το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο εφετείου;

Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο σε κάθε εφετείο συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) αντιεισαγγελείς εφετών, ως μέλη.

9. Ποιος προεδρεύει στις υπηρεσιακές συνελεύσεις;

Στην υπηρεσιακή συνέλευση προεδρεύει ο δικαστικός υπάλληλος που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στην υπηρεσιακή συνέλευση της κεντρικής υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προεδρεύει ο αρμόδιος Γενικός Συντονιστής και σε κάθε υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις λοιπές πλην Αττικής περιφέρειες, ο Επίτροπος.

10. Πώς καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση του δικαστικού υπαλλήλου;

Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με τον διορισμό και την αποδοχή του.

11. Πού δίνεις όρκο αν διορισθείς;

Οι υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών ορκίζονται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο διορίζονται, σε δημόσια συνεδρίαση. Οι υπάλληλοι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ορκίζονται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1. Πώς συγκροτείται το μονομελές πλημμελειοδικείο;

Το μονομελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη.

2. Από ποιους συγκροτείται το τριμελές πλημμελειοδικείο;

Το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας που τον αναπληρώνει και δύο (2) πρωτοδίκες από τους οποίους ο ένας μπορεί να ανήκει στην ειδική επετηρίδα.

3. Ποιοι πρωτοδίκες είναι στην ειδική επετηρίδα;

Οι δικαστές της ειδικής επετηρίδας είναι οι πρώην ειρηνοδίκες και πλέον πρωτοδίκες.

4. Πώς συγκροτείται το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων; Πώς ορίζονται αυτοί;

Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από τον δικαστή ανηλίκων και δύο (2) νεότερους του, αν είναι δυνατόν, πρωτοδίκες, από τους οποίους ο ένας μπορεί να ανήκει στην ειδική επετηρίδα.

5. Πώς συγκροτείται το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο; Ποιος παρίσταται υποχρεωτικά;

Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από πρόεδρο πρωτοδικών, δύο (2) πρωτοδίκες από τους οποίους ο ένας δύναται να ανήκει στην ειδική επετηρίδα και τέσσερις (4) ενόρκους. Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

6. Από ποιους αποτελείται η ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών; Ποιος προεδρεύει;

Η ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών αποτελείται από όλους τους δικαστές και τους δικαστικούς παρέδρους που υπηρετούν σε αυτό. Στην ολομέλεια προεδρεύει ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου.

7. Πόσοι εισαγγελείς χρειάζονται για να υπάρχει ολομέλεια σε εισαγγελία;

Σε κάθε εισαγγελία, στην οποία υπηρετούν πέντε (5) τουλάχιστον εισαγγελικοί λειτουργοί, συγκροτείται ολομέλεια, που αποτελείται από τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και παρέδρους που υπηρετούν σε αυτήν.

8. Γιατί στην εισαγγελία δεν έχουμε τριμελές συμβούλιο;

Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των οικείων εισαγγελιών που συνέρχονται αυτοδικαίως ανά δύο έτη την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου.

9. Ποια είναι τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια;

Άρειος Πάγος, εφετεία, μικτά ορκωτά, δικαστήρια ανηλίκων και πρωτοδικεία.

10. Συμμετέχει στη διάσκεψη ο γραμματέας;

Στις διασκέψεις δεν μετέχει ο γραμματέας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του.

11. Πώς ορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων;

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων ορίζεται με νόμο.

Σύνταγμα

1. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Πώς το αντιλαμβάνεστε;

Σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την ελευθερία του παρά μόνο με αυστηρά καθορισμένες από το νόμο προϋποθέσεις.

2. Μπορεί ο αστυνομικός να ανοίξει μία πόρτα και να πει σε συλλαμβάνω γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα σου;

Όχι, κάτι τέτοιο είναι ευθεία παραβίαση του συντάγματος και του νόμου. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει σε κατοικία παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Επίσης, η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη, κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

3. Μπορούν οι αλλοδαποί να διορίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες;

Το Σύνταγμα ορίζει ρητά ότι μόνο Έλληνες Πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους. Η ελληνική ιθαγένεια είναι δηλαδή ο κανόνας για την πρόσβαση στο δημόσιο, και η εξαίρεση επιτρέπεται μόνο με ειδικό νόμο.

4. Η στράτευση είναι υποχρεωτική;

Η στράτευση είναι ρητή συνταγματική υποχρέωση κάθε Έλληνα, όχι επιλογή. Ο τρόπος εκπλήρωσης της ρυθμίζεται από τον νόμο, αλλά η ίδια η υποχρέωση πηγάζει από το Σύνταγμα.

5. Ποιος κάνει τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων; Τι σημαίνει αυτό;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ξεχωριστό Συνταγματικό Δικαστήριο (όπως π.χ. στη Γερμανία). Ο έλεγχος της συνταγματικότητας ασκείται από κάθε δικαστήριο που επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης (αυτό σημαίνει διάχυτος). Το Σύνταγμα επίσης ορίζει ότι τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενο του αντίκειται στο Σύνταγμα. Σημαίνει ότι αν ένας νόμος που ψήφισε η βουλή αντιβαίνει το σύνταγμα, ο δικαστής αρνείται να τον εφαρμόσει στη συγκεκριμένη υπόθεση (δεν τον καταργεί γενικά απλώς τον παρακάμπτει για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς).

6. Για πόσο διάστημα εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Πότε ξεκινάει χρονικά;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατία εκλέγεται για πέντε (5) χρόνια. Επιτρέπεται μία μόνο επανεκλογή, άρα κανείς δεν μπορεί να είναι ΠτΔ για περισσότερο από δέκα χρόνια συνολικά.

7. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να γίνει Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Τα δύο αξιώματα είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Ο εν ενεργεία ΠτΔ δεσμεύεται από το Σύνταγμα ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο. Άρα θα έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί.

8. Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι;

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται στο σύνταγμα και αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία οι οποίες μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής λόγω σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια ή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

9. Τι είναι το αυτόφωρο έγκλημα;

Αυτόφωρο είναι το έγκλημα όπου ο δράστης συλλαμβάνεται επί τόπου και επί πράξει. Αποτελεί τη μοναδική συνταγματικά επιτρεπόμενη εξαίρεση στον κανόνα ότι κανείς δεν συλλαμβάνεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα. Η εξαίρεση δικαιολογείται γιατί στο αυτόφωρο η ανάγκη είναι άμεση, δεν υπάρχει χρόνος να εκδοθεί ένταλμα και η καθυστέρηση θα οδηγούσε σε διαφυγή του δράστη ή εξαφάνιση αποδείξεων.

10. Τι σημαίνει είναι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι;

Σημαίνει ότι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει διοριστεί μόνιμα δεν μπορεί να απολυθεί αυθαίρετα από την υπηρεσία. Η σχέση εργασίας του προστατεύεται από το Σύνταγμα και η Πολιτεία δεν μπορεί να τον απομακρύνει κατά διακριτική ευχέρεια, ούτε για πολιτικούς λόγους, ούτε λόγω αλλαγής κυβέρνησης.

11. Ποιες οι προϋποθέσεις για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής;

Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής.

12. Ποιος έχει δικαίωμα να ιδρύσει πολιτικό κόμμα;

Όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

13. Τι σημαίνει λαϊκή κυριαρχία;

Λαϊκή κυριαρχία είναι η θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος που ορίζει ότι η εξουσία πηγάζει από το λαό και ανήκει στο λαό.

14. Η απεργία είναι υποχρέωση;

Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.

15. Ο 14ος μισθός για δημοσίους υπαλλήλους θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγος για δημοψήφισμα;

Όχι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να προκηρύξει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της βουλής. Όμως το ίδιο άρθρο ορίζει ότι δεν επιτρέπεται δημοψήφισμα για δημοσιονομικά/φορολογικά ζητήματα. Ο 14ος μισθός δημοσίων υπαλλήλων είναι κατεξοχήν δημοσιονομικό ζήτημα, αφορά κρατικές δαπάνες, μισθολογική πολιτική και κρατικό προϋπολογισμό.

16. Τί θεωρείται έγκλημα κατά το σύνταγμα;

Σημαίνει έγκλημα μόνο με νόμο που πρέπει να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης.

17. Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη βουλή με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία. Απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών στην 1η και 2η ψηφοφορία, 3/5 στην 3η. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή, γίνεται 4η ψηφοφορία όπου αρκεί απόλυτη πλειοψηφία, και αν αποτύχει και αυτή, 5η ψηφοφορία με απλή σχετική πλειοψηφία, σε ισοψηφία εκλέγεται όποιος είχε περισσότερους ψήφους στην 3η ψηφοφορία.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

1. Ποιος φέρει την ιδιότητα του κατηγορουμένου;

Την ιδιότητα του κατηγορούμενου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.

2. Τι είναι έκθεση;

Έκθεση ονομάζεται το έγγραφο που συντάσσει δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπληρώνει καθήκοντα στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος, με τον οποίο συμπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε αυτούς.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

1. Κατά κανόνα στην πολιτική δίκη ποιος έχει την πρωτοβουλία επί της διαδικασίας πράξεων; Οι διάδικοι ή τα δικαστήρια;

Το δικαστήριο ενεργεί μόνο κατόπιν αιτήσεως διαδίκου και μόνο στα όρια αυτής (αρχή της διαθέσεως). Δεν κινείται αυτεπαγγέλτως, οι διάδικοι είναι αυτοί που θέτουν σε κίνηση τη διαδικασία (κατάθεση αγωγής).

2. Αν συζητείται κάτι και δεν έρχεται ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόμενος τι θα γίνει;

Αν έχουν κατατεθεί προτάσεις και από τους δύο αλλά κανείς δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση, το δικαστήριο προχωρά και εκδίδει απόφαση βάσει του έγγραφου η υλικού.

3. Ποιος μπορεί να ασκήσει και υπό ποιες προϋποθέσεις έφεση και υπό ποιων αποφάσεων;

Με έφεση μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των πρωτοδικείων. Το ένδικο μέσο της έφεσης ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο.

4. Αν δεν έχει έρθει ο διάδικος, μπορεί ο δικαστής να εκδώσει απόφαση χωρίς να τον ακούσει; Τι μπορεί να κάνει ο διάδικος;

Το δικαστήριο μπορεί να δικάσει ερήμην μόνο αν συντρέχουν σωρευτικά (όλα μαζί): νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση διαδίκου και μη εμφάνιση αυτού. Αν η κλήτευση ήταν ελαττωματική, το δικαστήριο υποχρεούται να αναβάλει. Ο διάδικος κατά του οποίου εκδόθηκε ερήμην απόφαση δεν μένει αβοήθητος, μπορεί να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας, ισχυριζόμενος ότι η απουσία του οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπαίτιας αδυναμίας.

5. Ποιο το περιεχόμενο της αρχής της έγγραφης προδικασίας; Που αποσκοπεί;

Η προδικασία (κατάθεση αγωγής/προτάσεων) είναι έγγραφη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διαδικαστικές πράξεις συντάσσονται και τηρούνται εγγράφως. Ο έγγραφος τύπος δεν είναι απλώς τυπική απαίτηση αλλά συστατικό στοιχείο της πράξης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου, καθώς το έγγραφο αποτελεί αποδεικτική βάση. Η αρχή αυτή βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την αρχή της προφορικότητας που κυριαρχεί στο ακροατήριο.

6. Τι είναι το ευεργέτημα της πενίας;

Το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα παράβολα χωρίς να περιορισθούν από αυτά τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς τους.

7. Πώς ασκείται η αγωγή;

Η αγωγή ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενα.

8. Ποιοι εξαιρούνται από μία δίκη; Αν δικαστής έχει κρυφή σχέση με τη γραμματέα υπάρχει λόγος εξαίρεσης;

Δυνητικά εξαιρούνται δικαστές, εισαγγελείς, υπάλληλοι γραμματείας και δικηγόροι. Η εξέταση μπορεί να προταθεί είτε από το ίδιο το πρόσωπο είτε να ζητηθεί από οποιονδήποτε διάδικο. Όλοι οι λόγοι εξαίρεσης προϋποθέτουν κάποια σχέση ή σύνδεση με κάποιον διάδικο ή με το αντικείμενο της δίκης. Οπότε η κρυφή σχέση δικαστή και γραμματέα δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης, θα υπήρχε όμως πρόβλημα αν η γραμματέας είναι η σύζυγος ενός διαδίκου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξαιρεθεί και ο δικαστής και ο γραμματέας.

9. Τι είναι το πινάκιο; Τι γράφεται σε αυτό, αν αναβληθεί η δίκη;

Το πινάκιο είναι βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον ειρηνοδίκη, στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε κάθε δικάσιμο. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση σημειώνει στο πινάκιο αν η συζήτηση έγινε κατ’ αντιμωλία ή ερήμην ή αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε. Αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε.

10. Πώς δίνεται η πληρεξουσιότητα;

Η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Ειδικά, για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου στο ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή.