Έκτακτα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία.

Σήμερα το μεσημέρι, αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα έκτακτα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τις επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στις 14:00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών και του προέδρου του ΣΕΒ, όπου θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες των μέτρων και η εφαρμογή τους στον βιομηχανικό τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε ήδη προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε επισημάνει την ανάγκη στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είχε τονίσει, η επίτευξη συμφωνίας δεν ήταν εύκολη, ωστόσο πλέον έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την ανακοίνωση συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει αναφερθεί σε μια νέα ενεργειακή πρόκληση που επηρεάζει συνολικά την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στην καθημερινότητα και την οικονομία. Τόνισε επίσης ότι, σε περίπτωση που η κρίση ενταθεί ή παραταθεί, θα απαιτηθεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση με μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω παρεμβάσεις, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με βασικό στόχο τη στήριξη της βιομηχανίας και τη διασφάλιση της ενεργειακής βιωσιμότητας.