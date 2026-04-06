Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του δανειακού προγράμματος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η ΕΛΙΤΑ ΑΕ προχωρά στην υλοποίηση επένδυσης συνολικού ύψους 3,87 εκατ. ευρώ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Νάουσα Ημαθίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη Eurobank.

Η επένδυση αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας διαλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης οπωροκηπευτικών προϊόντων της εταιρείας και εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 3.873.557 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά 30% μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τη Eurobank και κατά 20% μέσω ίδιας συμμετοχής της εταιρείας. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του δανειακού προγράμματος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πάνω από το 50% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε επενδύσεις που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και η υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων σε κτιριακές και μηχανολογικές υποδομές. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία της μονάδας και να συμβάλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας. Παράλληλα, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό διαλογής και συσκευασίας, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και ενισχύοντας περαιτέρω τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Η ΕΛΙΤΑ Α.Ε. διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με Έλληνες παραγωγούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς σε περιοχές όπως η Ηλεία, η Ημαθία, η Καβάλα, η Πιερία, η Πέλλα και η Φλώρινα, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 30 αγορές του εξωτερικού. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αλυσίδα αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Η τελετή υπογραφής της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο Διοίκησης της Eurobank στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων του Ταμείου Ανάκαμψης, της Eurobank και της διοίκησης της εταιρείας. Σε δηλώσεις τους, οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της επένδυσης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, με θετικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας υπογράμμισε ότι η επένδυση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς ενισχύει τις υποδομές, την ποιότητα των προϊόντων και τη θέση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.