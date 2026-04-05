Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τους φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο των εντατικών δράσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στην αγορά.

Συγκεκριμένα, τα ελεγκτικά κλιμάκια προχώρησαν σε 8.000 επιτόπιους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα, εστιάζοντας κυρίως σε κλάδους όπου καταγράφονταν αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής, αλλά και σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα και δημοφιλείς εκδηλώσεις. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων, όπως η εφαρμογή Καταγγελίες Πολιτών, το Appodixi, τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ, το σύστημα myDATA και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, μέσω ανάλυσης κινδύνου και στοχευμένων διασταυρώσεων.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι περίπου 2.500 επιχειρήσεις δεν είχαν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με τις παραβάσεις να σχετίζονται κυρίως με τη μη έκδοση αποδείξεων, τη μη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ και τη μη διασύνδεση POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές. Συνολικά καταγράφηκαν 50.000 παραβάσεις, ενώ η αποκρυβείσα αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 33%.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Από τους σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκαν 55 επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων των ελεγκτικών αρχών.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό των ελέγχων αξιοποιήθηκαν στοιχεία προηγούμενης φορολογικής συμπεριφοράς, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνέπεια των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις και μέτρα αναστολής λειτουργίας, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, χρηματικές κυρώσεις επιβλήθηκαν σε 11 επιχειρήσεις, ενώ 93 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους για δύο ή περισσότερες ημέρες λόγω υποτροπής ή εκτεταμένης μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.