Η κατοικία, από βασικό κοινωνικό αγαθό, μετατρέπεται σταδιακά σε δυσεύρετο και ακριβό προϊόν, εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργώντας νέες πιέσεις στην κοινωνική συνοχή.

Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων νοικοκυριών.

Η δυσκολία εύρεσης προσιτής κατοικίας, η συνεχής αύξηση των ενοικίων και η στασιμότητα της αγοραστικής δύναμης οδηγούν ολοένα και περισσότερους πολίτες σε οικονομική ασφυξία, αναγκάζοντας νέους ανθρώπους να παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι, ζευγάρια να καθυστερούν τη δημιουργία οικογένειας και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να δαπανούν υπερβολικά μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για στέγαση.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην Αττική αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,8%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε το 12,5%, και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου διαμορφώθηκε στο 11,4%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση, με το περιορισμένο απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση να συνεχίζει να ωθεί τις τιμές ανοδικά, την ώρα που τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών παραμένουν πιεσμένα.

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών Spitogatos.gr - SPI, οι τιμές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο, αν και ο ρυθμός αύξησης εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς το 2025 η άνοδος δεν ξεπέρασε το 4,5%, έναντι αύξησης 8,1% που είχε καταγραφεί το 2024. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της ζήτησης, παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές και πλέον ανταγωνίζονται τα βόρεια προάστια.

Ενδεικτικό είναι ότι τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα βόρεια προάστια η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,54 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μέση αύξηση του τελευταίου δωδεκαμήνου ανέρχεται σε 5,8% στο κέντρο και 3,9% στα βόρεια προάστια. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στο κέντρο της Αθήνας τα περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα έχουν μικρότερη επιφάνεια, γεγονός που αυξάνει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, παρότι το συνολικό ενοίκιο παραμένει υψηλότερο στα βόρεια προάστια λόγω μεγαλύτερων κατοικιών.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στο υπόλοιπο της Αττικής, όπου η άνοδος σε ετήσια βάση φτάνει το 6,3% και η μέση τιμή τα 9,38 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίστοιχα, στον Δήμο Θεσσαλονίκης η αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο αγγίζει το 8,3%, με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 9,23 ευρώ ανά τετραγωνικό πριν από έναν χρόνο.

Σε βάθος χρόνου, οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο έντονες. Από το πρώτο τρίμηνο του 2019 έως σήμερα, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης στην Αττική έχει αυξηθεί κατά 30%. Εξαιρουμένου του κέντρου της Αθήνας, όπου η αύξηση είναι μικρότερη, περίπου 16,5%, στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.

Στα ανατολικά προάστια αγγίζουν το 56%, στα δυτικά προάστια το 53,2%, ενώ στα προάστια του Πειραιά και στο υπόλοιπο της Αττικής οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 51,4% και 52,7% αντίστοιχα. Ακόμη και στα ήδη ακριβά βόρεια προάστια, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο έχει αυξηθεί κατά 44,25%, γεγονός που καθιστά την εύρεση κατοικίας ιδιαίτερα δύσκολη για μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων.