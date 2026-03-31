Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών ενέργειας και τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου του πετρελαίου.

Το οικονομικό επιτελείο μελετά τη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης, με βασικά εργαλεία την επιδότηση στο diesel κίνησης ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, σε συνδυασμό με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στα καύσιμα. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, καθώς σε περίπτωση που φτάσει στα 150 ή ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι, οι αυξήσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες και το κυβερνητικό «οπλοστάσιο».

Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς το ράλι του πετρελαίου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιέζουν ανοδικά την αγορά, με εκτιμήσεις ότι η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης θα κινηθούν πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο μέσα στην εβδομάδα.

Στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώθηκε η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δελτίου τιμών καυσίμων, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε τα 2,256 ευρώ ανά λίτρο. Το diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,114 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας σε αρκετές περιοχές της χώρας υψηλότερη τιμή ακόμη και από τη βενζίνη 95 οκτανίων, ενώ το υγραέριο κίνησης (Autogas) διαμορφώθηκε στα 1,372 ευρώ ανά λίτρο.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώθηκε στα 1,686 ευρώ ανά λίτρο, παραμένοντας χαμηλότερα από τα καύσιμα κίνησης, λόγω του μειωμένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που ισχύει κατά την περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Σήμερα αναμένεται τα διυλιστήρια ΕΛ.ΠΕ. και Motor Oil να ανακοινώσουν τις νέες τιμές καυσίμων. Σύμφωνα με τον τελευταίο διαθέσιμο κατάλογο των διυλιστηρίων, στις βενζίνες, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1.507,648 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.506,662 ευρώ από τη Motor Oil, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1.579,235 ευρώ από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.579,093 ευρώ από τη Motor Oil, με τις τιμές να κινούνται σχεδόν στα ίδια επίπεδα μεταξύ των δύο εταιρειών.

Στα πετρέλαια, το Diesel Auto Bio διαμορφώθηκε στα 1.566,869 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.565,516 ευρώ από τη Motor Oil, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώθηκε στα 1.297,827 ευρώ από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.295,915 ευρώ από τη Motor Oil. Στην κατηγορία υγραερίων LPG, το LPG Auto διαμορφώθηκε στα 1.632,717 ευρώ ανά μετρικό τόνο από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.634,080 ευρώ από τη Motor Oil.

Το LPG θέρμανσης διαμορφώθηκε στα 1.267,782 ευρώ από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.268,199 ευρώ από τη Motor Oil, ενώ το LPG βιομηχανίας διαμορφώθηκε στα 1.328,082 ευρώ και 1.328,499 ευρώ αντίστοιχα. Το προπάνιο βιομηχανίας διαμορφώθηκε στα 1.272,758 ευρώ από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.282,928 ευρώ από τη Motor Oil, ενώ το βουτάνιο βιομηχανίας ανακοινώθηκε μόνο από τα ΕΛ.ΠΕ. στα 1.341,893 ευρώ.Στα βαρέα καύσιμα, το Fuel Oil No 180 1%S διαμορφώθηκε στα 696,390 ευρώ ανά μετρικό τόνο από τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 695,282 ευρώ από τη Motor Oil, ενώ το Fuel Oil No 380 1%S ανακοινώθηκε από τα ΕΛ.ΠΕ. στα 427,678 ευρώ.

Τέλος, στην κηροζίνη, οι τιμές από τα ΕΛ.ΠΕ. ήταν 1.335,850 ευρώ ανά μετρικό τόνο για το KERO και 1.341,070 ευρώ για το KERO Special, χωρίς αντίστοιχες ανακοινώσεις τιμών από τη Motor Oil.