Την εισαγωγή του θεσμού του tax ruling στην Ελλάδα προβλέπουν οι νέες διατάξεις του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου, μέσω της θέσπισης των Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων που θα ενταχθούν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αποσκοπεί στην παροχή φορολογικής ασφάλειας και προβλεψιμότητας σε επιχειρήσεις και επενδυτές πριν από την πραγματοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών κινήσεων.

Με το νέο πλαίσιο, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΑΑΔΕ προκειμένου να λάβουν επίσημη και δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας για συγκεκριμένη μελλοντική πράξη ή συναλλαγή. Η απάντηση θα εκδίδεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και θα είναι δεσμευτική για τη φορολογική διοίκηση, εφόσον παραμένουν ίδια τα πραγματικά περιστατικά και το νομοθετικό πλαίσιο.

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 150 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα επίσπευσης κατόπιν σχετικού αιτήματος. Ωστόσο, η υποβολή αίτησης για tax ruling θα συνοδεύεται από σημαντικό κόστος, καθώς προβλέπεται ελάχιστο παράβολο 5.000 ευρώ, ενώ το συνολικό παράβολο θα κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, το μέγεθος της επιχείρησης και τον αριθμό των ερωτημάτων που τίθενται προς τη Διοίκηση.

Από το πεδίο εφαρμογής του νέου θεσμού εξαιρούνται ζητήματα που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τον καθορισμό της μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών μεταβίβασης, η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου στην Ελλάδα, καθώς και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης.

Οι Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις θα δημοσιεύονται σε ανωνυμοποιημένη μορφή στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, με πρόβλεψη προστασίας εμπορικών και επιχειρηματικών απορρήτων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σταδιακά μια βάση διοικητικής πρακτικής και ερμηνείας της φορολογικής νομοθεσίας.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, μια ελληνική εταιρεία σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συγχωνευθεί με θυγατρική εταιρεία στο εξωτερικό. Πριν προχωρήσει στη συναλλαγή, η εταιρεία μπορεί να υποβάλει αίτηση στη φορολογική διοίκηση ζητώντας Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση σχετικά με το αν θα προκύψει φόρος υπεραξίας, ποια θα είναι η φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών, αν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί φορολογικά ουδέτερων μετασχηματισμών και ποιες υποχρεώσεις θα προκύψουν σε ΦΠΑ ή χαρτόσημο.

Στην αίτηση η εταιρεία θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά όλα τα πραγματικά περιστατικά της σχεδιαζόμενης συναλλαγής, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα ποσά, τη δομή της συναλλαγής και τα συγκεκριμένα φορολογικά ερωτήματα. Με την καταβολή του σχετικού παραβόλου, η ΑΑΔΕ θα εξετάσει το αίτημα και θα εκδώσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τη Φορολογική Δεσμευτική

Απάντηση, στην οποία θα αναφέρει πώς θα φορολογηθεί η συγκεκριμένη πράξη.

Εφόσον η εταιρεία πραγματοποιήσει τελικά τη συναλλαγή ακριβώς όπως περιγράφηκε στην αίτηση και δεν αλλάξει η νομοθεσία ή τα πραγματικά δεδομένα, η απάντηση αυτή θα είναι δεσμευτική για τη Φορολογική Διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο η Διοίκηση δεν θα μπορεί να επιβάλει διαφορετική φορολογική μεταχείριση από αυτή που είχε ήδη εγκρίνει μέσω του tax ruling.

Αντίστοιχα, ο θεσμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια, σε προγράμματα παροχής μετοχών σε στελέχη, σε πολύπλοκες συμβάσεις χρηματοδότησης, σε μεταφορά άυλων περιουσιακών στοιχείων ή σε αναδιαρθρώσεις ομίλων. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το φορολογικό αποτέλεσμα των κινήσεών τους και να αποφεύγουν μελλοντικές φορολογικές διαφορές και πρόστιμα.