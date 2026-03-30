Ανοίγει την 1η Απριλίου η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των χρημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.

Η ενίσχυση δίνεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που αφορούν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση γίνεται μία φορά, με τη συμπλήρωση των 18 ετών, και το ποσό καταβάλλεται αυτόματα και την επόμενη χρονιά, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν βασικά στοιχεία, όπως email και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα ισχύει για δύο χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αγορά αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, αλλά και για είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.