Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο για τις επισκευές σχολικών κτιρίων και τις μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές των δήμων εισάγονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του νόμου 1894/1990 που αφορά τη σχολική περιουσία και τη λειτουργία των σχολείων, με βασική αλλαγή τη μεταφορά της ευθύνης για επισκευές μεγάλης κλίμακας στους δήμους, αντί για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως προβλεπόταν προηγουμένως. Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας των δήμων, την αρμοδιότητα αναλαμβάνουν οι οικείες περιφέρειες, οι οποίες θα επιχορηγούνται με τις αντίστοιχες πιστώσεις.

Οι διατάξεις επεκτείνονται και στα μισθωμένα σχολικά κτίρια, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης έχουν αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή την πρόληψη ατυχημάτων και την άρση επικίνδυνων συνθηκών για μαθητές και εργαζόμενους. Οι εργασίες αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται εφόσον προτείνονται από τον διευθυντή του σχολείου και τον σύλλογο διδασκόντων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου ή εφόσον χαρακτηριστούν απολύτως απαραίτητες από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας και Επιλογής Κτιρίου. Η έγκριση της χρηματοδότησης για τις εργασίες θα γίνεται με απόφαση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης μισθώσεων ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, δομών κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων δήμων και περιφερειών. Η ρύθμιση αφορά μισθώσεις που λήγουν μέσα στο τρέχον έτος ή έχουν ήδη λήξει κατά τη δημοσίευση της διάταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο.

Η παράταση μπορεί να δοθεί για χρονικό διάστημα έως τρία έτη από τη δημοσίευση της διάταξης, με απόφαση του οικείου συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Το ύψος του μισθώματος για το διάστημα της παράτασης θα καθορίζεται μετά από διαπραγμάτευση, βάσει εισήγησης του αρμόδιου οργάνου.