Οι καταθέτες καλούνται πλέον να πληρώνουν για υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αυτονόητες και χωρίς κόστος.

Η σταδιακή επιβολή μηνιαίων χρεώσεων από τις τράπεζες για βασικά πακέτα υπηρεσιών αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, καθώς ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη δωρεάν τήρηση λογαριασμών σε ένα σύστημα συνδρομητικών υπηρεσιών.

Αν και τα ποσά που έχουν έως τώρα επιβληθεί– από 60 έως 80 λεπτά τον μήνα – φαίνονται μικρά σε ατομικό επίπεδο, σε συνολικό επίπεδο πελατολογίου μεταφράζονται σε σημαντικά έσοδα για τις τράπεζες, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τους καταθέτες, οι οποίοι καλούνται πλέον να πληρώνουν για υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αυτονόητες και χωρίς κόστος.

Από την πλευρά των τραπεζών, η μετάβαση αυτή παρουσιάζεται ως αλλαγή φιλοσοφίας και όχι ως επιβολή νέων χρεώσεων. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι αντί οι πελάτες να πληρώνουν μεμονωμένες προμήθειες για κάθε συναλλαγή, μπορούν να ενταχθούν σε συνδρομητικά πακέτα με μικρή μηνιαία χρέωση, τα οποία περιλαμβάνουν ένα σύνολο υπηρεσιών όπως εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών, ανανεώσεις καρτών ή άλλες συναλλαγές που διαφορετικά θα χρεώνονταν ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις τράπεζες, πολλοί πελάτες τελικά πληρώνουν λιγότερα συνολικά, ιδιαίτερα όσοι πραγματοποιούν συχνές συναλλαγές.

Ωστόσο, η κριτική που ασκείται επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάβαση των πελατών στα συνδρομητικά πακέτα. Παρότι οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι πελάτες ενημερώνονται αρκετές εβδομάδες νωρίτερα και έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν ή να ακυρώσουν τη μετάβαση, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για έμμεση επιβολή χρεώσεων, καθώς αρκετοί καταθέτες δεν δίνουν σημασία στις ενημερώσεις ή δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προβούν σε ενέργεια για να παραμείνουν σε δωρεάν λογαριασμό. Έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι οι αλλαγές γίνονται μονομερώς, ακόμη κι αν τυπικά υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν επιβάλλουν μηνιαία χρέωση σε λογαριασμούς μισθοδοσίας ή σύνταξης, ούτε σε πελάτες με υψηλά υπόλοιπα ή συγκεκριμένες τραπεζικές σχέσεις. Αυτό δείχνει ότι οι τράπεζες προσπαθούν να διατηρήσουν δωρεάν υπηρεσίες για βασικές κατηγορίες πελατών, ενώ μεταφέρουν το κόστος κυρίως σε απλούς λογαριασμούς πληρωμών ή σε πελάτες με χαμηλή τραπεζική δραστηριότητα.

Παράλληλα, κάθε τράπεζα ακολουθεί διαφορετική πολιτική. Άλλες διατηρούν δωρεάν λογαριασμούς και προσφέρουν προαιρετικά πακέτα, άλλες συνδέουν τους λογαριασμούς με χαμηλή συνδρομή αλλά προβλέπουν εξαιρέσεις, ενώ άλλες μετατρέπουν σταδιακά τους λογαριασμούς σε νέα προϊόντα που λειτουργούν με μηνιαία χρέωση αλλά περιλαμβάνουν δωρεάν συναλλαγές.