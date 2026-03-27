Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ήδη περνούν στην πραγματική οικονομία.

Υπέρ στοχευμένων, προσωρινών και δημοσιονομικά υπεύθυνων μέτρων στήριξης τάχθηκε το Eurogroup, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερρακάκης ,μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2022, κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, καθώς έχει μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, έχει ενισχύσει τις υποδομές της και έχει αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την ενέργεια, το εμπόριο, τις τιμές και συνολικά τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι ήδη οι επιπτώσεις της κρίσης περνούν στην πραγματική οικονομία, με τις επιχειρήσεις να βλέπουν αύξηση του λειτουργικού κόστους και τα νοικοκυριά υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, γεγονός που δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και κινδύνους χαμηλότερης ανάπτυξης. Το βασικό ζήτημα, όπως είπε, είναι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης, που θα καθορίσουν το μέγεθος του οικονομικού αντίκτυπου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα, δίκαια και αποτελεσματικά, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να εφαρμόζονται γρήγορα αλλά να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς να δημιουργηθούν μελλοντικά δημοσιονομικά προβλήματα. Παράλληλα, τόνισε ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι απαραίτητη για να μπορούν τα κράτη να στηρίζουν τις κοινωνίες τους σε περιόδους κρίσης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση και η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης παραμένουν στρατηγικοί στόχοι και ότι η τρέχουσα κρίση αναδεικνύει τη σημασία επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια, στις υποδομές και στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.