Λίγες ημέρες ακόμη έμειναν για να κλείσουν οι αιτήσεις στην ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026.

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026 - για 2.628 μόνιμες στο δημόσιο- βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30/3.

Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον των υποψηφίων κρίνεται ιδιαίτερα έντονο, αφού έχουν ήδη κατατεθεί περίπου 5.000 αιτήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι ένας στους δύο - οι μισοί δηλαδή υποψήφιοι - διεκδικεί το διορισμό του στο δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή της αίτησής τους, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Παράλληλα, συνιστάται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά τεχνικά προβλήματα λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας στο σύστημα.

Ποιους αφορά η προκήρυξη 1ΓΒ/2026

Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΤΕ που συμμετείχαν και πέτυχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (1Γ/2025).

Οι 2.628 μόνιμες θέσεις κατανέμονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου και καλύπτουν ανάγκες:

Διοικητικές

Οικονομικές και δημοσιονομικές

Τεχνικές και μηχανικών

Υγειονομικές και κοινωνικής φροντίδας

Περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές

Ο κατάλογος είναι ιδιαίτερα διευρυμένος και, συνεπώς, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας για διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες: