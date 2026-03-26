Τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της για το διπλό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο, συνολικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα αφορά το 7ο αίτημα πληρωμής για τις επιχορηγήσεις και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου και συνδέεται με την επίτευξη συνολικά 26 οροσήμων και στόχων.

Το «πράσινο φως» της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση των πόρων, με αποτέλεσμα το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του Ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» να ανέρχεται πλέον σε 204, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις φτάνουν τα 24,58 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Τα 22 ορόσημα που συνδέονται με το 7ο αίτημα επιχορηγήσεων αποτυπώνουν την πρόοδο σε σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στον τομέα της δημόσιας υγείας ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης σε εννέα νοσοκομεία, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και δημιουργίας μονάδων χρόνιων νοσημάτων σε 15 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας προχώρησε η τοποθέτηση προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη περισσότερων από 1.500 ατόμων με αναπηρία, ενώ εκδόθηκαν 847.000 προπληρωμένες κάρτες για δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων.

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, με την προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ για 269 δήμους, την παράδοση νέου πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού για τις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και την απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων. Στον τομέα της ενέργειας προχώρησαν θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων περιλάμβανε τέσσερα ορόσημα, μεταξύ των οποίων η υπογραφή συμβάσεων χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων ύψους 9,8 δισ. ευρώ, η συμβασιοποίηση 500 εκατ. ευρώ για στεγαστικά δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», η διάθεση 500 εκατ. ευρώ ως εγγυήσεις μέσω του InvestEU για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με επενδυτικά σχήματα ύψους 500 εκατ. ευρώ.