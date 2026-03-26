Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων μηνών θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρό.

Ο προγραμματισμός για την ολοκλήρωση και τη βεβαίωση των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την εισήγηση αναμένεται να παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό της πορείας υλοποίησης του ελληνικού σχεδίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος Απριλίου η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποβάλει αίτημα εκταμίευσης ύψους 2,66 δισ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ακολουθήσει η τελευταία μεγάλη δόση, ύψους 8,223 δισ. ευρώ. Συνολικά, το οικονομικό διακύβευμα για τη χώρα ανέρχεται στα 10,883 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Νίκος Παπαθανάσης είχε την προηγούμενη εβδομάδα επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι θα συντάξουν την έκθεση αξιολόγησης για την πρόοδο του ελληνικού σχεδίου. Η έκθεση αυτή αφορά όχι μόνο την πορεία υλοποίησης του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αλλά και τη διασφάλιση έργων και κονδυλίων που θεωρούνται κρίσιμα για την ελληνική οικονομία, καθώς συνδέεται με την κατάθεση των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής.

Η ελληνική πλευρά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ταχύτητα υλοποίησης και την ποιοτική ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, υπό την πίεση να μην τεθεί σε κίνδυνο ούτε ένα ευρώ από τις επικείμενες εκταμιεύσεις. Καθοριστικό θεωρείται το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, κατά το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν κρίσιμα ορόσημα και να υποβληθούν τα τελευταία αιτήματα χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο η Αθήνα θα καταθέσει το 8ο αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 1,47 δισ. ευρώ μαζί με το 7ο αίτημα χορήγησης δανείων ύψους 1,19 δισ. ευρώ, που αποτελούν τις προτελευταίες δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τον Σεπτέμβριο θα υποβληθεί το 9ο και τελευταίο αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 3,383 δισ. ευρώ, συνοδευόμενο από αίτημα δανείων 4,84 δισ. ευρώ, συνολικού ύψους 8,223 δισ. ευρώ, που θα επισφραγίσουν το τέλος ενός από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα που έχει λάβει ποτέ η χώρα.

Την ίδια ώρα, η νέα διεθνής κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο συζητήσεις και πιέσεις για ενδεχόμενη παράταση, επέκταση ή ακόμη και δημιουργία νέου πακέτου τύπου Ταμείου Ανάκαμψης μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει προβληματισμό για έργα που κινδυνεύουν να μείνουν ημιτελή λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων, ενώ σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων ενισχύεται η ανάγκη για νέα αναπτυξιακά εργαλεία στην Ευρωζώνη.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε τέτοια σενάρια, ενώ οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών, κάτι που προς το παρόν θεωρείται δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν στο μέλλον αλλάξουν τα δεδομένα λόγω των διεθνών εξελίξεων, η Ελλάδα οφείλει να ολοκληρώσει όλα τα ορόσημα έως τις 31 Αυγούστου 2026, καθώς μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές ούτε να εγκριθούν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.