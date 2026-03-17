Το 2025 αναδείχθηκε σε χρονιά-ορόσημο για την ελληνική αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε όγκο και αξία συναλλαγών από το 2008, σύμφωνα με μελέτη της PwC Ελλάδας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 181 συναλλαγές, αριθμός που συνιστά ιστορικό ρεκόρ, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται στα 23,8 δισ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις άγγιξαν τα 28 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,3 δισ. σε σχέση με το 2024 . Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά ενισχυόμενη επενδυτική δραστηριότητα και την αυξανόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας για διεθνείς και εγχώριους επενδυτές.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς διαδραμάτισαν οι λεγόμενες «megadeals», δηλαδή συναλλαγές αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της συνολικής αξίας της αγοράς . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το 2025 η συμφωνία της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, αξίας 9 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των μεγάλων στρατηγικών κινήσεων.

Σε κλαδικό επίπεδο, ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης, όπου οι συναλλαγές σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 43 . Ισχυρή κινητικότητα καταγράφηκε επίσης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με 25 συναλλαγές συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ, καθώς και στον ενεργειακό κλάδο, όπου πραγματοποιήθηκαν 20 συμφωνίες αξίας 2,9 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον και στον κλάδο τροφίμων και ποτών, με 19 συναλλαγές, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή κεφαλαίων private equity, τα οποία αντιστοιχούν στο 16% της συνολικής αξίας της αγοράς . Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία περιορίστηκαν στο 3,6% του συνόλου, με τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων να ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την PwC, η έντονη αυτή δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε τελικό στάδιο συναλλαγές αξίας άνω των 7 δισ. ευρώ . Οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με αιχμή τους κλάδους της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας τη διατηρήσιμη δυναμική της ελληνικής αγοράς.