Κομβικό στοιχείο του σχεδίου για «προσιτή στέγη» αποτελεί η θέσπιση του νέου προγράμματος «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent).

Νομοθετικές πρωτοβουλίες με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της «προσιτής στέγης» και την κοινωνική συνοχή παρουσίασε η κυβέρνηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το πλαίσιο των παρεμβάσεων ανέλυσαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, δίνοντας έμφαση τόσο στη στεγαστική πολιτική όσο και στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο υλοποίησης των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιστροφή δύο ενοικίων αντί ενός, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός Περιφέρειας Αττικής - με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων - και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα ωφελήσει περίπου 50.000 εργαζόμενους στους συγκεκριμένους κλάδους.

Παράλληλα, εισάγονται περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με το καθεστώς που ισχύει ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου στις περιοχές όπου εφαρμόζονται οι περιορισμοί, το ακίνητο διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορεί να επανεγγραφεί για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ το σχετικό μέτρο.

Κομβικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η θέσπιση του νέου προγράμματος «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent). Μέσω αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ή στη διαχείριση ακινήτων θα μπορούν να ανεγείρουν νέες κατοικίες ή να μετατρέπουν υφιστάμενα ακίνητα άλλης χρήσης σε οικιστικά. Οι κατοικίες θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών, με προκαθορισμένο μίσθωμα, με στόχο την αύξηση του αποθέματος προσιτής στέγης. Ως κίνητρο συμμετοχής, προβλέπεται η έκπτωση του εισοδήματος από τα μισθώματα από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει, παράλληλα, ευρύτερες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Εκσυγχρονίζεται και συστηματοποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση, λειτουργία, πιστοποίηση και χρηματοδότηση των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, θεσπίζεται ενιαίος κανονισμός για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και εισάγεται πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης ατόμων με αναπηρία όρασης σε θέματα κινητικότητας, προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης. Παράλληλα, επεκτείνεται η εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

Στο ίδιο πλαίσιο, συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας το Μητρώο Δομών Αναπηρίας και το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας, ενώ η Κάρτα Αναπηρίας χορηγείται και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Τέλος, παραμετροποιείται και διευρύνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Όπως επισημαίνεται, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό ενός απαρχαιωμένου και κατακερματισμένου πλαισίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ευάλωτων πολιτών, την απλοποίηση των διαδικασιών για τα άτομα με αναπηρία και τους φορείς κοινωνικής φροντίδας, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.