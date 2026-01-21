Οι επενδυτές προσπαθούν να επαναξιολογήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες απειλές για δασμούς και τον φόβο ενός γενικευμένου «sell America», δηλαδή μιας μαζικής απομάκρυνσης από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται ήδη σε αναβρασμό λόγω της ολοένα και πιο επιθετικής στάσης του απέναντι στη Γροιλανδία.

Επισήμως, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αναφερθεί σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους Αμερικανούς πολίτες, όπως το αυξημένο κόστος ζωής και οι προτάσεις του για πιο προσιτή στέγαση, ενόψει ενός δύσκολου κύκλου ενδιάμεσων εκλογών. Ωστόσο, το βάρος της συζήτησης έχει ήδη μετατοπιστεί στη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Ευρώπη και, ειδικότερα, στην επιμονή της κυβέρνησής του να αποκτήσει η Ουάσιγκτον τη Γροιλανδία από τη Δανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και στενοί του συνεργάτες έχουν αρνηθεί να αποκλείσουν ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος σε σχέση με τη Γροιλανδία. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι προτίθεται να επιβάλει αυξανόμενους δασμούς σε μια σειρά βασικών Ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ, έως ότου υπάρξει συμφωνία για την πώληση του αρκτικού νησιού. Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και έχουν συμβάλει σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Η νευρικότητα αυτή αποτυπώθηκε χθες και στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να επαναξιολογήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες απειλές για δασμούς και τον φόβο ενός γενικευμένου «sell America», δηλαδή μιας μαζικής απομάκρυνσης από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Σήμερα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου –που θεωρείται σημείο αναφοράς για τις αγορές– βρισκόταν στο 4,27%, μειωμένη κατά περισσότερες από δύο μονάδες βάσης. Την προηγούμενη ημέρα, η ίδια απόδοση είχε ξεπεράσει το 4,3%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο της συνεδρίασης. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε επίσης κατά περίπου δύο μονάδες βάσης, στο 4,896%, ενώ το 2ετές ομόλογο κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, στο 3,584%.

Η πρόσφατη μεταβλητότητα συνδέεται κυρίως με την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Οι νέες απειλές για επιβολή δασμών αναζωπυρώνουν τους φόβους για εμπορικές συγκρούσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε τέτοιες περιόδους, οι επενδυτές συχνά αλλάζουν γρήγορα στρατηγική, μετακινούμενοι είτε προς πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία είτε απομακρυνόμενοι συνολικά από αγορές που θεωρούνται πιο ριψοκίνδυνες.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η αβεβαιότητα έχει γίνει πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις νομισματικής πολιτικής σε ένα περιβάλλον όπου οι εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, είτε λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, είτε λόγω εμπορικών συγκρούσεων, είτε λόγω έντονων διακυμάνσεων στις αγορές .

Η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι σε τέτοιες συνθήκες οι αγορές αντιδρούν συχνά με έντονη μεταβλητότητα, ενώ οι επενδυτές δίνουν μεγάλη σημασία σε κάθε νέο στοιχείο ή δήλωση που μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες τους. Αυτό εξηγεί γιατί οι αποδόσεις των ομολόγων μπορούν να ανεβαίνουν ή να πέφτουν απότομα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.