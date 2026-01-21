Προκήρυξη για προσλήψεις δικηγόρων στον ΕΟΠΥΥ.

Πρόσληψηαπό τον ΕΟΠΥΥ 12 δικηγόρων Παρ΄Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή και πάγια μηνιαία αντιμισθία, πλήρους απασχόλησης, κατόπιν επιλογής.

Αντικείμενο Απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική και δικαστική εκπροσώπηση του ΕΟΠΥΥ ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των Διοικητικών Αρχών και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις που τους ανατίθενται.

Η εν γένει παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη φύση, το σκοπό και τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• σύνταξη δικογράφων 3/13

• άσκηση παντός ένδικου μέσου

• συλλογή στοιχείων/εγγράφων για υποβολή ή συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης • κάθε επιβαλλόμενη από το νόμο ενέργεια όπως π.χ. προσυπογραφή απόψεων ενώπιον των ακυρωτικών δικαστηρίων.

Ειδικότερα, το αντικείμενο απασχόλησης για το οποίο ζητείται από τους υποψηφίους η τεκμηρίωση της εξειδίκευσής τους είναι, κατά κλάδο δικαίου, τo ακόλουθo:

• Δημόσιο Δίκαιο: ενασχόληση με διαφορές ουσίας, ακυρωτικές διαφορές, δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και διοικητικής εκτέλεσης, αναγκαστική εκτέλεση, διοικητικές συμβάσεις για λογαριασμό του δημοσίου ή φορέων δημοσίου ή κατά αυτών.

• Ιδιωτικό Δίκαιο: ενασχόληση με υποθέσεις στο ενοχικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων για λογαριασμό του δημοσίου ή φορέων δημοσίου ή κατά αυτών.

• Εμπορικό Δίκαιο: ενασχόληση με σύναψη συμβάσεων στον τομέα υγείας ή χειρισμό δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων στο στάδιο εκτέλεσης τέτοιων συμβάσεων ή σε επίπεδο διαιτησίας για λογαριασμό του δημοσίου ή κατά αυτού και κατά των φορέων δημοσίου τομέα.

• Ποινικό Δίκαιο: ενασχόληση με ποινικές υποθέσεις.

• Διεθνών Σπουδών: ενασχόληση με υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας (σύναψη συμβάσεων με αλλοδαπές εταιρείες ή χειρισμός δικαστικών υποθέσεων απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό, απόδοσης παροχών ασθένειας σε είδος στο εξωτερικό κ.λ.π.).

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ στο Μαρούσι, ή όπου αυτή τυχόν μεταφερθεί, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής τους ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών.

Η μη ανταπόκρισή τους στις σχετικές υποχρεώσεις και η άρνηση προσέλευσης, θα συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους.

Οι προσληφθέντες/είσες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύει, και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι δικηγόροι που υπέβαλαν αίτηση και σχετικό φάκελο δικαιολογητικών δυνάμει της υπ ’αρ. ΔΒ1Α/οικ.30066/8.12.2025 Προκήρυξης (ΑΔΑ 9Σ3ΖΟΞ7Μ-Ν7Β) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν είτε να καταθέσουν εκ νέου αίτηση αντικαθιστώντας την προηγούμενη αίτησή τους, είτε να συμπληρώσουν την αίτησή τους και τα σχετικά δικαιολογητικά δυνάμει της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προβούν σε αντικατάσταση ή τροποποίηση της υφιστάμενης αίτησης, η ήδη κατατεθείσα αίτηση λογίζεται ως ισχυρή για την παρούσα προκήρυξη.