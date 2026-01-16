Στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων εγγράφονται οι φορείς του Δημοσίου, καθώς και τα ευθυνόμενα πρόσωπα των φορέων αυτών.

Έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 θα παραμείνει ανοικτή η ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων, σύμφωνα με υπενθύμιση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τους φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Για τους φορείς που υποχρεούνται να αποστείλουν αρχεία για το φορολογικό έτος 2025, η διαδικασία αρχικής εγγραφής ή και τροποποίησης στοιχείων ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, η προθεσμία για την καταχώριση μεταβολών που αφορούν τα ευθυνόμενα πρόσωπα παραμένει σε ισχύ έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι υπόχρεοι φορείς μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές, Φορολογικές Υπηρεσίες, Εισόδημα και στη συνέχεια Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αρχικής εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων του φορέα στο Μητρώο, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αποστολής των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με στοιχεία εισοδημάτων και λοιπών ποσών, όπως αποδοχές, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα, ξεκίνα σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και λήγει επίσης την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για τη διασταύρωση και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025.

Στο Μητρώο εγγράφονται οι φορείς του Δημοσίου Τομέα που έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν ετησίως στην ΑΑΔΕ στοιχεία συγκεκριμένων εισοδημάτων και λοιπών ποσών, καθώς και τα ευθυνόμενα πρόσωπα των φορέων αυτών. Η έγκαιρη ανταπόκριση των φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή διασταύρωση των στοιχείων και την απρόσκοπτη προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, σε 24ωρη βάση.