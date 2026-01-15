Παραπλανητικές ή απερίσκεπτες αναρτήσεις μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τους καταναλωτές και να οδηγήσουν σε νομικές ευθύνες για όσους τις αναρτούν.

Με αυστηρό τόνο και σαφείς προειδοποιήσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απευθύνεται στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων που προωθούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τους λεγόμενους «finfluencers», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο για το κοινό όσο και για τους ίδιους. Όπως τονίζει, η προώθηση επενδυτικών προϊόντων ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η διαφήμιση καταναλωτικών αγαθών, καθώς ενδέχεται να έχει σημαντικές και αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τους ακολούθους.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ακόμη και άτομα χωρίς επαγγελματική ιδιότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Παραπλανητικές ή απερίσκεπτες αναρτήσεις μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τους καταναλωτές και να οδηγήσουν σε νομικές ευθύνες για όσους τις αναρτούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια, με την επισήμανση ότι κάθε μορφή αμοιβής, παροχής ή άλλου οφέλους που συνδέεται με την προώθηση ενός προϊόντος πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα και με τρόπο άμεσα αντιληπτό από το κοινό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δημιουργός περιεχομένου έχει προσωπικό οικονομικό συμφέρον από την προβολή μιας επένδυσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή προειδοποιεί για τους αυξημένους κινδύνους που ενέχουν συγκεκριμένες επενδυτικές κατηγορίες, όπως οι συμβάσεις επί διαφοράς (CFD), το forex, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ορισμένες μορφές πληθοχρηματοδότησης και τα ιδιαίτερα ευμετάβλητα κρυπτονομίσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα απώλειας του συνόλου του επενδυμένου κεφαλαίου. Οι αναρτήσεις που αφορούν τέτοιου είδους προϊόντα θα πρέπει να είναι αληθείς, σαφείς, δίκαιες και να διαχωρίζουν με σαφήνεια τα γεγονότα από τις προσωπικές απόψεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις υπερβολικές υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Η Επιτροπή καλεί τους χρήστες να αποφεύγουν πρακτικές που δημιουργούν τεχνητό αίσθημα επείγοντος ή καλλιεργούν την ψευδαίσθηση του «γρήγορου πλουτισμού», τονίζοντας ότι όπως τα κέρδη μπορεί να προκύψουν γρήγορα, το ίδιο γρήγορα μπορεί να χαθούν και τα χρήματα. Παράλληλα, συνιστά τον έλεγχο της νομιμότητας των εταιρειών, πλατφορμών ή εφαρμογών που προβάλλονται, καθώς η προώθηση ύποπτων ή μη αδειοδοτημένων σχημάτων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατηγορίες συνέργειας σε απάτη.

Σε ό,τι αφορά την παροχή συστάσεων, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι η υπόδειξη για το τι να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος μπορεί να θεωρηθεί επενδυτική συμβουλή, για την οποία απαιτείται σχετική άδεια από την αρμόδια εθνική αρχή. Ακόμη και η δημόσια εκτίμηση για την πορεία μιας μετοχής ή ενός κρυπτονομίσματος, καθώς και η προώθηση επενδυτικών στρατηγικών, ενδέχεται να εμπίπτουν στο ίδιο πλαίσιο. Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, όπως το «δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή», δεν αρκούν για να απαλλάξουν από ευθύνες.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τους finfluencers να μην εμφανίζονται ως ειδικοί σε προϊόντα που δεν κατανοούν πλήρως. Όπως επισημαίνει, δεν απαιτείται πτυχίο οικονομικών για την ανάρτηση περιεχομένου, ωστόσο οι λανθασμένες ή επιπόλαιες τοποθετήσεις μπορούν να προκαλέσουν πραγματική οικονομική ζημία στους ακολούθους, αλλά και στους ίδιους τους δημιουργούς. Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: όταν κάτι ακούγεται υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό, συνήθως δεν είναι.