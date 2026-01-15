Η απόφαση σχετικά με φόρο κληρονομιάς για δύο ακίνητα που είχαν χαρακτηριστεί κοινόχρηστες εκτάσεις.

Απορριπτική απόφαση για αίτημα έντοκης επιστροφής φόρου κληρονομιάς εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επικυρώνοντας τη στάση της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης σε υπόθεση δύο κληρονόμων που ζητούσαν την επιστροφή ποσών άνω των 43.000 ευρώ, τα οποία είχαν καταβάλει για φόρο κληρονομιάς.

Η υπόθεση αφορούσε ακίνητα που περιλήφθηκαν σε τροποποιητική δήλωση φόρου κληρονομιάς το 2022, με τις κληρονόμους να καταβάλλουν φόρο και πρόσθετο φόρο συνολικού ύψους περίπου 22.600 ευρώ η μία και 20.850 ευρώ η δεύτερη, μετά από επαναπροσδιορισμό της αξίας των κληρονομικών τους μερίδων από τη φορολογική αρχή.

Οι ίδιες υποστήριξαν ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστες εκτάσεις - δρόμοι και είχαν περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου με αποφάσεις της Περιφέρειας ήδη από το 2014 και το 2019, χωρίς να τους καταβληθεί αποζημίωση, γεγονός που - κατά τους ισχυρισμούς τους– καθιστούσε τον φόρο αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι το αίτημα δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, καθώς δεν πληρούνταν οι αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου για ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου. Όπως επισημάνθηκε, ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ως κοινόχρηστων δεν συνιστά «πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης», αφού απαιτείται ουσιαστική έρευνα του πραγματικού της υπόθεσης, ενώ τα σχετικά στοιχεία ήταν γνωστά ή μπορούσαν να είχαν ληφθεί υπόψη ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης και αποδοχής της κληρονομιάς.

Παράλληλα, η ΔΕΔ τόνισε ότι οι κληρονόμοι είχαν υποβάλει οικειοθελώς τη δήλωση φόρου κληρονομιάς και είχαν αποδεχθεί την κληρονομία, ενώ η προθεσμία για υποβολή ανακλητικής ή τροποποιητικής δήλωσης είχε παρέλθει. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί περί παραγραφής, παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.

Με βάση τα παραπάνω, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή και επικύρωσε την αρνητική απάντηση της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης.