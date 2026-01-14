Mεταφέρονται στη ΓΔ ΔΕΟΣ κρίσιμες υπηρεσίες και μονάδες από άλλες γενικές διευθύνσεις της ΑΑΔΕ.

Από τις 16 Μαρτίου 2026 αναδιαρθρώνεται εκτενώς η οργανωτική δομή της ΑΑΔΕ, με βασικότερη αλλαγή τη μετονομασία και τον ανακαθορισμό του ρόλου του πρώην Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) και αποκτά νέο επιχειρησιακό και στρατηγικό προσανατολισμό.

Η νέα Γενική Διεύθυνση αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση ελέγχων και ερευνών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και λοιπών μορφών οικονομικού εγκλήματος, με έμφαση τόσο στους προληπτικούς όσο και στους κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, μεταφέρονται στη ΓΔ ΔΕΟΣ κρίσιμες υπηρεσίες και μονάδες από άλλες γενικές διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, ιδίως από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων μετονομάζονται σε Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, ενώ αντίστοιχες αλλαγές επέρχονται και στις ελεγκτικές υπηρεσίες των τελωνείων, οι οποίες μετατρέπονται σε Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων με αναβαθμισμένο ρόλο. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των κεντρικών διευθύνσεων προγραμματισμού και αξιολόγησης ελέγχων, ώστε να ενισχυθεί η ανάλυση κινδύνου και η στοχευμένη επιλογή υποθέσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διαχείριση δεσμευμένων, κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται ειδική υποδιεύθυνση στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας, στην οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες του πρώην ΣΔΟΕ ενώ ενισχύεται θεσμικά και επιχειρησιακά το Κεντρικό Μητρώο Δεσμευμένων, Δημευμένων και Κατασχεμένων Περιουσιακών Στοιχείων. Στόχος είναι η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της διεθνούς συνεργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η αναδιοργάνωση συνοδεύεται και από εκτεταμένες νομοτεχνικές και διοικητικές παρεμβάσεις στον Οργανισμό της ΑΑΔΕ, με καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μετονομασίες τμημάτων και γραφείων, αλλά και με τη σύσταση νέων αυτοτελών οργανικών μονάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη του ελεγκτικού έργου, στη νομική και διοικητική υποστήριξη των μονάδων ελέγχου, καθώς και στην ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων και την επιχειρησιακή ανάλυση πληροφοριών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εφαρμογή των αλλαγών επιφέρει συγκεκριμένες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, κυρίως λόγω της ανάληψης δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργίας από το 2026 και μετά. Οι δαπάνες αυτές, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα καλυφθούν εντός των ορίων του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, χωρίς να τίθεται ζήτημα δημοσιονομικής εκτροπής.