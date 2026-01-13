Το Ιράν, ως μέλος του ΟΠΕΚ και ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς αργού πετρελαίου παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ισχυρή άνοδο την Τρίτη, καταγράφοντας κέρδη περίπου 3%, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και τη δημόσια δήλωσή του ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» προς τους διαδηλωτές στο Ιράν.

Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,96 δολάρια ή 3,29%, φθάνοντας στα 61,46 δολάρια το βαρέλι στις 11:42 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψε άνοδο 1,99 δολαρίων ή 3,12%, στα 65,86 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την πολιτική αστάθεια στο Ιράν, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν προχωρήσει σε σκληρή καταστολή μαζικών διαδηλώσεων. Σύμφωνα με αναφορές, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η κυβέρνηση έχει διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθιστώντας δύσκολη την επιβεβαίωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παρέμβουν εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες διαδηλωτών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να καταγράψουν τα ονόματα όσων ευθύνονται για τη βία, προειδοποιώντας ότι «θα πληρώσουν βαρύ τίμημα». Παράλληλα, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των επαφών με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει, όπως ανέφερε, «η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών».

