Τη δυνατότητα να επιλέξουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 έχουν και εφέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι, με την προθεσμία γνωστοποίησης ή ανάκλησης της σχετικής επιλογής να λήγει στις 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, η επιλογή για χωριστή δήλωση μπορεί να γίνει ακόμη και από έναν μόνο εκ των δύο συζύγων και είναι δεσμευτική και για τον έτερο. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής «Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης», είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού. Εάν κανένας από τους δύο συζύγους δεν προβεί σε σχετική ενέργεια έως την καταληκτική ημερομηνία, τότε η δήλωση εισοδήματος για το 2025 θα υποβληθεί υποχρεωτικά ως κοινή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όσοι φορολογούμενοι είχαν επιλέξει και κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος την υποβολή χωριστών δηλώσεων, δεν χρειάζεται να επανέλθουν στην εφαρμογή, εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν την ίδια επιλογή και εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση. Παρέμβαση απαιτείται μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους, καθώς η ανάκληση είναι δυνατή έως τις 2 Μαρτίου. Αν μετά την ανάκληση θελήσουν εκ νέου χωριστή δήλωση σε επόμενο έτος, θα πρέπει να υποβάλουν νέα γνωστοποίηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι στις κοινές δηλώσεις συζύγων δεν γίνεται συμψηφισμός χρεωστικών και πιστωτικών ποσών μεταξύ τους, καθώς η βεβαίωση φόρου είναι πάντοτε χωριστή. Παράλληλα, η επιλογή χωριστών δηλώσεων δεν επηρεάζει τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, ενώ τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο ατομικά, χωρίς δυνατότητα κάλυψης από τα εισοδήματα του άλλου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την ορθή υποβολή χωριστών δηλώσεων είναι απαραίτητο και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα, προκειμένου να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση εντός των προθεσμιών.