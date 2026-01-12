H ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών για την Ευρώπη, επεσήμανε ο Πιερρακάκης.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο κύκλου επαφών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις ενόψει του 2026.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ευχήθηκε καλή χρονιά στον υπουργό, επισημαίνοντας ότι το 2026 ξεκινά με σημαντικά εφόδια για την οικονομική πολιτική της χώρας. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη ψηφισμένου προϋπολογισμού με φιλόδοξες αλλά θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, δημιουργούν ένα σταθερό πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον κ. Πιερρακάκη, σημειώνοντας ότι το ντεμπούτο της ελληνικής προεδρίας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η συνάντηση έχει στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο σε επίπεδο μακροοικονομικών μεγεθών, αλλά κυρίως ως προς το πώς η οικονομική πρόοδος αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, συνεχάρη τον υπουργό για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την όχι μόνο προσωπική επιτυχία αλλά και επιτυχία της χώρας, αποτέλεσμα των θυσιών και της υπομονής του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σημείωσε, η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας επιτρέπει πλέον στην Ελλάδα να φιλοδοξεί στην πλήρη εδραίωση της επενδυτικής βαθμίδας και στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της αξιοπιστίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας του Eurogroup συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών για την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς μπορούν, υπό τις σωστές αποφάσεις, να ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το αυξημένο κύρος της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί αντανάκλαση της δημοσιονομικής σταθερότητας, της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, των ισχυρών αναπτυξιακών ρυθμών που προβλέπονται για το 2026, καθώς και της ταχείας αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Τέλος, εξέφρασε αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, τονίζοντας ότι το βασικό στοίχημα παραμένει η ενίσχυση της ανάπτυξης με τρόπο που να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα και να φτάνει ουσιαστικά σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.