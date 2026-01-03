Βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου, τα glamping καταλύματα εντάσσονται υποχρεωτικά σε δύο κατηγορίες, τεσσάρων και πέντε αστέρων, με την ανώτατη βαθμίδα να φτάνει τα πέντε αστέρια.

Μία από τις πλέον ανερχόμενες μορφές διακοπών στην Ελλάδα και διεθνώς είναι το glamping, η σύγχρονη και πολυτελής εκδοχή του κάμπινγκ, που συνδυάζει την επαφή με τη φύση με ανέσεις υψηλού επιπέδου. Το glamping έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ενός διαφορετικού κοινού, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες διαμονής χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην άνεση και την ποιότητα.

Το glamping περιγράφει ένα ιδιαίτερο στιλ κάμπινγκ με άνετες, συχνά πλήρως εξοπλισμένες δομές φιλοξενίας και υπηρεσίες που σε πολλές περιπτώσεις παραπέμπουν σε οργανωμένα τουριστικά θέρετρα, απομακρυνόμενο από την εικόνα του παραδοσιακού κάμπινγκ. Η συγκεκριμένη μορφή διακοπών δεν αποτελεί πλέον απλώς μια διεθνή τάση, αλλά αναδεικνύεται σε στρατηγικό στόχο για την ελληνική τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, απόφαση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και την κατάταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων πολυτελούς διαβίωσης. Με την απόφαση καθορίζονται για πρώτη φορά αναλυτικοί όροι λειτουργίας, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και το σύστημα κατάταξης των glamping καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.

Βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου, τα glamping καταλύματα εντάσσονται υποχρεωτικά σε δύο κατηγορίες, τεσσάρων και πέντε αστέρων, με την ανώτατη βαθμίδα να φτάνει τα πέντε αστέρια. Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο στην τήρηση υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών όσο και στη συγκέντρωση μορίων από προαιρετικά κριτήρια που αφορούν τον εξοπλισμό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα των υποδομών, την περιβαλλοντική διαχείριση και το επίπεδο εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Η ίδια απόφαση καταγράφει εκτενώς τις απαιτήσεις που αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών των glamping μονάδων, από τις εγκαταστάσεις και τους κοινόχρηστους χώρους έως την εστίαση, την ψυχαγωγία, το προσωπικό και τις οικολογικές πρακτικές.

Τι προσφέρει το glamping κατάλυμα

Σύμφωνα με την απόφαση, σε ένα οργανωμένο glamping κατάλυμα, οι επισκέπτες θα διαμένουν σε αυτόνομες δομές φιλοξενίας, όπως σκηνές πολυτελείας, ξύλινα bungalows ή cabins, οι οποίες θα απέχουν τουλάχιστον δέκα μέτρα μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίζεται ιδιωτικότητα και η αίσθηση απομόνωσης μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Κάθε δομή θα φιλοξενεί έως τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά, χωρίς δυνατότητα υπέρβασης της προβλεπόμενης δυναμικότητας.

Η καθημερινή λειτουργία θα προσομοιάζει αυτήν ενός ξενοδοχείου υψηλής κατηγορίας, καθώς θα υπάρχει οργανωμένη υποδοχή με συγκεκριμένο ωράριο ή και 24ωρη λειτουργία, δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών, παροχή τουριστικών πληροφοριών και υπηρεσίες όπως φύλαξη αποσκευών και μεταφορά τους προς τις δομές φιλοξενίας.

Στο εσωτερικό των δομών, οι επισκέπτες θα βρίσκουν πλήρως εξοπλισμένους χώρους διαμονής με κανονικά κρεβάτια, λουτρό με ζεστό νερό όλο το 24ωρο, κλιματισμό ή θέρμανση ανάλογα με την εποχή, ηλεκτρικό ρεύμα, πόσιμο νερό και πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνδυάζοντας έτσι την επαφή με τη φύση με ανέσεις ξενοδοχειακού τύπου.

Η προσβασιμότητα θα αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας, καθώς μέρος των δομών και των κοινόχρηστων χώρων θα είναι υποχρεωτικά σχεδιασμένο για άτομα με αναπηρία, με ασφαλείς διαδρομές, προσβάσιμες εγκαταστάσεις και πρόβλεψη ώστε τουλάχιστον το 5% της συνολικής δυναμικότητας να εξυπηρετεί εμποδιζόμενους επισκέπτες.

Παράλληλα, το glamping θα λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιλαμβάνοντας καθημερινή καθαριότητα, οργανωμένη αποκομιδή απορριμμάτων, νυχτερινή φύλαξη, πυροπροστασία και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως σκίαση μέσω φυσικής βλάστησης και περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων εντός της μονάδας.