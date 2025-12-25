Επτά στους δέκα θα περάσουν την ημέρα των Χριστουγέννων με τον στενό οικογενειακό τους κύκλο, ενώ περισσότεροι από τους μισούς θα γιορτάσουν στο δικό τους σπίτι.

Τα διεθνή στατιστικά στοιχεία για τον φετινό εορτασμό των Χριστουγέννων σκιαγραφούν μια εικόνα γνώριμη αλλά και αποκαλυπτική. Από το γιορτινό τραπέζι και την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι τις μετακινήσεις, τα δώρα, τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι ομοιότητες στον τρόπο που γιορτάζεται η ημέρα υπερτερούν των επιμέρους διαφορών. Οι αριθμοί καταγράφουν με ακρίβεια τις συνήθειες εκατομμυρίων ανθρώπων και αναδεικνύουν τόσο τη χαρά και τη συλλογικότητα των γιορτών όσο και τις υπερβολές που τις συνοδεύουν, αποτυπώνοντας την πραγματική διάσταση των Χριστουγέννων στη σύγχρονη εποχή.

Η ημέρα των Χριστουγέννων είναι παντού διατροφικός «μαραθώνιος». Οι καταναλωτές καταναλώνουν κατά μέσο όρο περίπου 6.000 θερμίδες μέσα σε μία ημέρα, σχεδόν τριπλάσιες από τις ημερήσιες ανάγκες. Το πλούσιο γεύμα, τα γλυκά, τα σνακ και το αλκοόλ οδηγούν αρκετούς σε αύξηση βάρους έως και 2,5 κιλά κατά την εορταστική περίοδο. Το ποτό ξεκινά νωρίς, με τη μέση ώρα για το πρώτο αλκοολούχο ποτό να καταγράφεται στις 11:54 το πρωί, ενώ πάνω από τους μισούς καταναλωτές παραδέχονται ότι υπερκαταναλώνουν αλκοόλ ανήμερα των Χριστουγέννων. Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα σερβίρεται κυρίως νωρίς το απόγευμα, με τις 2 μ.μ. να θεωρούνται η ιδανική ώρα.

Επτά στους δέκα θα περάσουν την ημέρα των Χριστουγέννων με τον στενό οικογενειακό τους κύκλο, ενώ περισσότεροι από τους μισούς θα γιορτάσουν στο δικό τους σπίτι. Ωστόσο, για έναν στους δέκα, η 25η Δεκεμβρίου θα περάσει όχι με συγγενείς αλλά με φίλους, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και επιλογές που διαμορφώνουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Οι περισσότεροι πολίτες αναμένουν να βρεθούν ανήμερα των Χριστουγέννων με τα παιδιά και τον ή τη σύντροφό τους, σε ποσοστό 69%, ενώ σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι θα είναι με τους γονείς του ή με άλλα μέλη της οικογένειας. Η παρουσία φίλων παραμένει σαφώς λιγότερο συχνή και περιορίζεται σε μονοψήφια ποσοστά. Τα στοιχεία, πάντως, διαφοροποιούνται έντονα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Οι άγαμοι προβλέπεται σε μεγάλο βαθμό να περάσουν την ημέρα με τους γονείς τους ή με συγγενείς, ενώ όσοι είναι παντρεμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης δηλώνουν συντριπτικά ότι θα είναι με την άμεση οικογένειά τους. Η επαφή με τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο εμφανίζεται λιγότερο συχνή σε αυτή την ομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ρόλο φαίνεται να παίζει και ο αριθμός των παιδιών. Σχεδόν οι μισοί από όσους έχουν ένα ή δύο παιδιά θα επισκεφθούν τους γονείς τους, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται αισθητά στις πολύτεκνες οικογένειες. Όσο αυξάνονται τα παιδιά, τόσο μειώνεται και η πιθανότητα μετακίνησης.

Η πλειονότητα προτιμά να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι της. Περίπου οι μισοί θα μείνουν στη δική τους κατοικία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό θα μετακινηθεί είτε στο πατρικό του είτε σε σπίτι άλλων συγγενών. Οι οικογένειες με παιδιά που ζουν ακόμη στο σπίτι εμφανίζονται ακόμη πιο σταθερές σε αυτή την επιλογή, ιδίως όταν τα παιδιά είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή όταν πρόκειται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Όσον αφορά τους επισκέπτες της ημέρας, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι παππούδες. Αν και οι περισσότεροι γονείς θα μείνουν στο σπίτι τους, πάνω από τέσσερις στους δέκα αναμένουν επίσκεψη από τους δικούς τους γονείς. Οι οικογενειακές μετακινήσεις είναι επίσης συχνές μεταξύ όσων δεν έχουν παντρευτεί, των χηρών και των διαζευγμένων, με πολλούς να στρέφονται προς τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο.