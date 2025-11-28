Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Την πεποίθηση ότι το νέο μέτρο της επιστροφής ενοικίου που ξεκίνησε από φέτος, θα ενισχύσει αισθητά τη διαφάνεια στη στεγαστική αγορά, καθώς και θα δημιουργήσει κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών τιμών μίσθωσης, εξέφρασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο υπουργός ανέφερε ότι 886.883 ενοικιαστές θα δουν σήμερα να τους επιστρέφεται ένα ενοίκιο, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να φτάνει τα 199,5 εκατ. ευρώ. Όπως τόνισε, στόχος είναι μια πιο «υγιής και λειτουργική» αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, ο υπουργός υπενθύμισε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα οι συνταξιούχοι έχουν λάβει την ενίσχυση των 250 ευρώ, την οποία χαρακτήρισε «δίκαιη και απολύτως αναγκαία».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας και άφησε αιχμές για παλαιότερες πρακτικές και ρητορικές, σημειώνοντας πως «οι εποχές αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας έχουν παρέλθει». Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 σηματοδοτεί μια νέα φάση για την ελληνική οικονομία, η οποία – όπως είπε – έχει αφήσει πίσω της την κρίση και κινείται πλέον σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης.

«Ο προϋπολογισμός του ʼ26 δεν αποτελεί κορύφωση αλλά συνέχεια μιας πορείας που διαμορφώνουμε εμείς, χωρίς τον φόβο της κρίσης», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση των επενδύσεων κατά 10,6%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, αλλά και στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο – εξέλιξη που, όπως εκτίμησε, θα μειώσει τα ενεργειακά κόστη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.