Την επιστροφή ενοικίου αναμένεται να λάβουν περίπου 1,1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, καθώς σήμερα, Παρασκευή, θα τους επιστραφεί ένα μηνιαίο ενοίκιο. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια που τηρεί η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου αναμένεται εντός της ημέρας στα ΑΤΜ των τραπεζών.

Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο. Για φέτος προβλέπονται τα εξής: επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024, εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025, και αυτόματη χορήγηση χωρίς αίτηση – βάσει της φορολογικής δήλωσης όπως έχει οριστικοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Το ύψος της ενίσχυσης είναι έως 800 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 800 ευρώ για φοιτητές ανά φοιτητική κατοικία. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των ενοικίων του 2024, ακόμη και αν υπήρξαν περισσότερες μισθώσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (με προσαύξηση για τα επιπλέον μέλη). Για τους φοιτητές εξετάζονται μόνο εισοδηματικά στοιχεία.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως λάθος εφαρμογή κριτηρίων ή ασυμφωνίες στα μισθώματα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν έως 31/12/2025 αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με υποβολή μισθωτηρίου, βεβαίωσης σπουδών και τραπεζικών παραστατικών.

Όσοι δεν λάβουν σήμερα την ενίσχυση, παρότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει επίσης έως 31/12/2025 να καταθέσουν αίτημα ελέγχου, ώστε να δοθεί η επιδότηση σε επόμενο χρόνο.

Για όσους έχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια, η επιστροφή θα υπολογιστεί μόνο βάσει των πραγματικών εισπράξεων όπως δηλώθηκαν στο Ε2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, αλλά οι ψευδείς δηλώσεις μισθώσεων οδηγούν σε επιστροφή ποσών με τόκους και αποκλεισμό από επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Τα βήματα για τη δήλωση IBAN

Για να διορθώσουν την εκκρεμότητα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

Να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myAADE.

Να επιλέξουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και έπειτα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Να προσθέσουν τον λογαριασμό τους, βεβαιώνοντας ότι είναι ενεργός και στο όνομά τους.

Όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά.