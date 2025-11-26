Σε συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας έφτασαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι.

Σε συμφωνία φαίνεται πως κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, όσον αφορά στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται στις 10:30 στο υπουργείο Εργασίας παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι συλλογικές συμβάσεις θα μπορούν όχι μόνο να συναφθούν πιο εύκολα αλλά και να επεκτείνονται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη μιας σύμβασης.

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας, που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις, περιλαμβάνουν σύμφωνα με πληροφορίες διευκόλυνση της σύναψης και ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων, την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στο μεταβατικό διάστημα μετά τη λήξη τους, καθώς και την άμεση προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε περίπτωση αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/NikiKerameus/videos/1404078684769581/}