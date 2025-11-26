Η χτεσινή ημέρα, ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης, σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής διαδρομής για εκατοντάδες υποψηφίους, καθώς ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα γενικά και ειδικά δικαστήρια, στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Μια ανακοίνωση που γέμισε χαμόγελα, συγκίνηση, αλλά και ελπίδα για το επόμενο επαγγελματικό βήμα στη Δικαιοσύνη.

Σήμερα, το άρθρο αυτό δεν θα έχει τον συνηθισμένο ενημερωτικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα που ίσως έχετε συνηθίσει σε αυτή τη στήλη. Δεν θα αναλύσουμε διατάξεις, δεν θα λύσουμε ερωτήματα εξεταστικής φύσεως και δεν θα εμβαθύνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες της προετοιμασίας.

Σήμερα, θέλω συνειδητά να κάνω μία παύση από όλα αυτά και να αφήσω χώρο στις φωνές εκείνων που πρωταγωνίστησαν πραγματικά σε αυτή τη δύσκολη και απαιτητική διαδρομή: των ίδιων των υποψηφίων που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να δουν το όνομά τους στους πίνακες των επιτυχόντων.

Αντί για θεωρία και οδηγίες, θα διαβάσετε ένα «μάτσο» μηνύματα, μηνύματα αυθεντικά, ειλικρινή, βαθιά ανθρώπινα. Μηνύματα γεμάτα αγωνία που μετατράπηκαν σε ανακούφιση, φόβο που έγινε δύναμη, ανασφάλεια που έδωσε τη θέση της στην πίστη και στην επιμονή. Πρόκειται για λόγια ανθρώπων που μόχθησαν, αμφέβαλαν, λύγισαν, αλλά δεν εγκατέλειψαν. Ανθρώπων που πάλεψαν όχι μόνο με ύλη και διατάξεις, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Τα μηνύματα αυτά δεν είναι απλώς λέξεις. Είναι μικρά αποσπάσματα από μια πορεία γεμάτη ξενύχτια, άγχος, προσμονή, αλλά και αληθινή ελπίδα. Είναι η απόδειξη ότι όταν υπάρχει στόχος, συντροφικότητα και πίστη, ακόμη και οι πιο δύσκολες διαδρομές μπορούν να οδηγήσουν στο φως. Κάθε ευχαριστώ, κάθε συγκινητική εξομολόγηση, κάθε «τα κατάφερα» κρύβει πίσω του μια ολόκληρη ιστορία.

Το άρθρο αυτό όμως δεν απευθύνεται μόνο σε όσους είδαν το όνομά τους στους πίνακες. Απευθύνεται και σε εκείνους που σήμερα νιώθουν απογοήτευση, πίκρα ή κούραση. Σε όσους προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Θέλω να τους πω κάτι από καρδιάς: δεν τελείωσε τίποτα! Η αποτυχία δεν είναι το τέλος, είναι στάση. Είναι μέρος της διαδρομής προς την αποτυχία. Και εγώ θα είμαι εδώ. Δίπλα σας. Όχι μόνο στις στιγμές της χαράς, αλλά και στις στιγμές που η πίστη δοκιμάζεται.

Θα είμαι εδώ μέχρι να τα καταφέρετε. Μέχρι να γράψετε κι εσείς το δικό σας «τα κατάφερα». Γιατί αυτός ο δρόμος δεν είναι μοναχικός, και κανείς δεν περπατά μόνος του!

Σήμερα λοιπόν, αφήνω στην άκρη τον ρόλο της καθοδηγήτριας και επιλέγω να σας παραδώσω αυτούσιο τον λόγο των επιτυχόντων. Γιατί η μεγαλύτερη αξία αυτού του διαγωνισμού δεν είναι μόνο οι διορισμοί, αλλά οι άνθρωποι, τα συναισθήματα και οι διαδρομές που γεννήθηκαν μέσα από αυτή την εμπειρία.

Και αυτές αξίζει να ακουστούν.

«Η Λίνα ήταν δίπλα μας καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και με τις γνώσεις της αλλά και με την μεγάλη της αγκαλιά. Εμένα προσωπικά με έπεισε να δώσω ενώ είχα αποφασίσει να μην πάω στα προφορικά και τελικά, τα κατάφερα και είμαι στους διοριστέους. Εξίσου επιτυχία είχα και στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με την βοήθειά της. Ένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό».

Μαρία από Αθήνα

«Είχα μεγάλη ανασφάλεια λόγω ηλικίας όμως με την παρότρυνσή της σε συνδυασμό με τα βιβλία της και την καθημερινή υποστήριξη της, κατάφερα το ακατόρθωτο. Το ευχαριστώ είναι λίγο για την στήριξη της σε όλο αυτό το διάστημα του διαγωνισμού!»

Αντωνία από Έδεσσα

«Τη Λίνα τη γνώρισα μετά την πρώτη φορά που έδωσα γραπτώς, από άλλους υποψηφίους που μου μίλησαν για τα βιβλία της και τη δουλειά της. Αγόρασα τα βιβλία της, έγινα μέλος στο φόρουμ, διάβαζα τα άρθρα της ανελλιπώς στο Dnews και η βοήθειά της ήταν πέρα από καθοριστική και πολύπλευρη. Πέρα από τις γνώσεις και τις αμέτρητες απορίες στις οποίες πάντα μου απαντούσε, ήταν και η ψυχολογική ανύψωση, κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα ευγνώμων και που κανένα φροντιστήριο δε θα μπορούσε να μου παρέχει αυτό το κομμάτι, σε αυτό το βαθμό που το έκανε η Λίνα».

Χρύσα από Ξάνθη

«Όταν αποφάσισα να συμμετέχω στον διαγωνισμό για δικαστικός υπάλληλος, ψάχνοντας στο ίντερνετ για την ύλη, βρήκα το φόρουμ της Λίνας. Η στήριξή της, οι συμβουλές της όλο το διάστημα ήταν πολύτιμες. Με τα άρθρα που έγραφε στο Dnews και κυρίως με τα βιβλία της, κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου! Λίνα σε ευχαριστώ για όλα!!»

Ειρήνη από Λάρισα

«Η συμβολή της Λίνας στην επιτυχία μου ήταν καθοριστική. Με βοήθησαν πάρα πολύ και τα βιβλία της αλλά κυρίως η συμπαράστασή της σε όλα! Πάνω από όλα είναι άνθρωπος. Χίλια ευχαριστώ Λίνα!»

Χάρης από Πρέβεζα

«Μου πρότειναν το φόρουμ της κυρίας Λίνας πέρσι για πρώτη φορά και από τότε το παρακολουθώ σταθερά σε συνδυασμό με τα άρθρα της στο Dnews. Φέτος, η κυρία Λίνα μας πρόσφερε μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη και από το Viber. Υπήρξε στιγμή, που σκέφτηκα να μην πάω λόγω του άγχους, αλλά με την υποστήριξή της και βλέποντας πώς και άλλοι υποψήφιοι είχαν παρόμοιες σκέψεις, τελικά πήγα και πέτυχα! Ευχαριστώ την κυρία Λίνα για την πολύτιμη βοήθεια και για τη διάθεσή της να μοιραστεί τις γνώσεις και το χρόνο της μαζί μας!».

Μίνα από Καβάλα

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπητή μας Λίνα. Πιστεύω ότι η προσφορά της ήταν καίρια. Και μάλιστα υπερπλήρης. Το βιβλίο της τα καλύπτει όλα. Η προετοιμασία της ήταν απίστευτη. Και φυσικά όπως έχω πει και στην ομάδα της στο Viber ήταν και είναι φοβερή. Η ιδέα της Λίνας να μας ενώσει μέσω μίας τέτοιας ομάδας έκανε τεράστια διαφορά τόσο στην αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών όσο και στην αλληλοϋποστήριξη. Τα συνεχόμενα τεστ που δημιουργούσε και ο κόπος της Λίνας να είναι συνέχεια από πάνω μας έδωσαν αυτά τα άριστα αποτελέσματα και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό μεταξύ των μελών. Από μόνο του αυτό δείχνει το πόσο αποτελεσματική ήταν η μέθοδος σε συνδυασμό με τα βιβλία. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Ιωάννης από Λειβαδιά

«Σε ευχαριστώ πολύ, Λίνα Μυλωνά για όλη τη βοήθεια και την καθοδήγηση που μας παρείχες σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού! Με το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο σου κατάφερα να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου δύσκολους νομικούς όρους, και να εστιάσω στα σημαντικότερα ερωτήματα και ζητήματα που είχε ο κάθε κώδικας. Επίσης με τις σύντομες ερωτήσεις που ανέβαζες στο Dnews έδωσες την ευκαιρία και σε όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν το βιβλίο σου, να έχουν άμεση πρόσβαση στη γνώση! Χάρη στη μεθοδικότητα και στην ταξινόμηση των ερωτημάτων των βιβλίων σου και με πολύ προσωπικό διάβασμα κατάφερα να κατανοήσω την αλληλουχία των πολύπλοκων νομικών ζητημάτων και να μπορέσω να βρεθώ ανάμεσα στους διορισθέντες! Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου και να συνεχίσεις να βοηθάς!»

Τζίνα από Μυτιλήνη

«Ήσουν η σπίθα που χρειαζόμουν όταν όλα έδειχναν ότι έπρεπε να τα παρατήσω. Εσύ ήσουν εκείνη που με πίεσε, με το καλό, τον αληθινό τρόπο να ξαναμπώ στη διαδικασία, να μην αφήσω τον φόβο να μου κόψει τον δρόμο. Το βιβλίο σου, με τις καθαρές, καλογραμμένες και κατανοητές ερωτήσεις, ήταν από τα πιο ουσιαστικά εργαλεία που κράτησα στα χέρια μου όλο αυτόν τον καιρό. Ήταν ευανάγνωστο, ωφέλιμο και πάνω από όλα φτιαγμένο με μεράκι αυτό και αυτό φαίνεται από την πρώτη σελίδα. Στο τέλος τα κατάφερα, και ξέρω πολύ καλά πώς χωρίς εσένα αυτή η διαδρομή ίσως να είχε άλλη κατάληξη. Αυτή τη βοήθεια δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σε ευχαριστώ ολόψυχα!».

Νίκος από Ζάκυνθο

«Έδωσα φέτος πρώτη φορά στον διαγωνισμό χωρίς να έχω ιδέα για το αντικείμενο. Μου σύστησαν τη Λίνα Μυλωνά και έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Ένα ασταμάτητο πλάσμα που αφιέρωνε απίστευτα πολλές ώρες στο να μας στηρίζει, να μας εκπαιδεύει και να μας καθοδηγεί. Τα άρθρα της στο Dnews πάντα στοχευμένα και τα βιβλία της ήταν ακριβώς αυτό που απαιτούσαν τελικά στις εξετάσεις και στα προφορικά. Ένα δημόσιο ευχαριστώ σε αυτό το πρόσωπο λοιπόν, και είναι πολύ λίγο».

Μαρία από Ξάνθη

«Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην πολύτιμη βοήθεια της Λίνας. Έδωσα για πρώτη φορά και ήρθε και η επιτυχία! Δεν έκανα ούτε φροντιστήρια ούτε τίποτα. Είχα ως οδηγό τα βιβλία της Λίνας τα οποία υπερκαλύπτουν όλη την ύλη τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές εξετάσεις καθώς και όλο το υλικό στο Dnews το οποίο είναι πολύ βοηθητικό. Πέρα από αυτά, η Λίνα έδινε όχι μόνο σε εμένα αλλά σε όλους το θάρρος, το κίνητρο, την επιμονή για την επιτυχία. Ελπίζω αυτή τη χαρά να την νοιώσουν και όσοι δεν τα κατάφεραν σε αυτό τον διαγωνισμό. Με σωστά εφόδια και την υποστήριξή της θα έρθει σίγουρα και η επιτυχία. Ευχαριστούμε».

Δήμητρα από Θεσσαλονίκη

«Σε ευχαριστώ πολύ Λίνα για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρεις μέσω των άρθρων σου στο Dnews που με βοήθησαν τόσο στην εξάσκηση όσο και να νοιώσω τον παλμό του διαγωνισμού σε κάθε φάση, και τα βιβλία σου με συνόδευσαν σε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Χάρη στην επιμονή, την προσήλωση στον στόχο και την βοήθειά σου κατάφερα να είμαι στους επιτυχόντες!»

Άννα από Θεσσαλονίκη

«Εγώ ακόμα προσπαθώ να συνέλθω από το σοκ Λίνα! Έχω να πω πώς πέρσι έδωσα για πρώτη φορά και αισθανόμουν ολομόναχη! Φέτος με την ομάδα στο Viber, ήταν πολύ καλύτερα. Το βιβλίο των προφορικών είναι ευαγγέλιο: άλλο να διαβάζεις ξερές διατάξεις και άλλο ερωτοαπαντήσεις! Μη μιλήσω και για το γλωσσάρι που ειλικρινά γλιτώνει πολύ χρόνο για κάποιον άσχετο με τη νομική γλώσσα. Η δουλειά που κάνεις όχι μόνο στο βιβλίο, αλλά και στο φόρουμ με το ΕΣΔΑΚΙ και στο Dnews, είναι μεθοδική και to the point! Πίνακες, bullet points και φυσικά συνεργασία. Ήσουν διαθέσιμη κάθε στιγμή όχι μόνο για να εξηγήσεις κάτι, αλλά και να εμψυχώσεις και αυτό δεν το ξεχνάμε! Με πολύ προσωπικό διάβασμα και τα κατάλληλα εργαλεία που μας προσφέρεις, είμαι κι εγώ επιτυχούσα! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα και εύχομαι να συνεχίσεις έτσι τη γενναιόδωρη βοήθεια σου!»

Μαίρη από Θεσσαλονίκη

«Λίνα ευχαριστώ πολύ για όλα. Αν δεν υπήρχες εσύ δεν νομίζω να έδινα προφορικά. Η συνεισφορά του είναι απερίγραπτη. Το έργο και η παρακαταθήκη σου θα είναι πάντα μια θέση μέσα στις καρδιές όλων μας. Τα βιβλία σου αψεγάδιαστα που μαζί με τον δικό μας κόπο μας έφεραν την επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Συνέχισε να προσφέρεις γνώση, χαρά και ελπίδα στην κοινωνία που ζούμε».

Χρήστος από Λειβαδιά

«Ξεκίνησα την προετοιμασία για τις εξετάσεις της ΕΣΔι μέσω φροντιστηρίου, όμως η καθοδήγηση δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μου. Την περίοδο των δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, επιτυχόντες από προηγούμενες σειρές με παρότρυναν να μελετήσω το φόρουμ της Λίνας. Πραγματικά αποδείχθηκε εξαιρετικά βοηθητικό, ιδιαίτερα για την έκθεση, που ήταν για μένα το πιο αγχωτικό μάθημα. Επιπλέον το βιβλίο προετοιμασίας για τις προφορικές εξετάσεις, καθώς και τα τεστάκια του Dnews ήταν παραπάνω από χρήσιμα και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία μου με την πρώτη προσπάθεια. Μακάρι να την είχα γνωρίσει από την αρχή, ώστε να είχα επενδύσει εξαρχής στο σωστό άτομο και στο έργο της».

Βασιλική από Θεσσαλονίκη

«Η Λίνα είναι πολύτιμη στην καθοδήγηση της στον διαγωνισμό. Τα βιβλία της είναι πραγματικά όαση. Πάντα δίπλα σε όλους. Με τα καταπληκτικά της άρθρα στο Dnews και Academia προσφέρει και βοηθά όλους. Την ευχαριστούμε πολύ όλοι που υπάρχει!»

Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη

«Τα άρθρα της κας Λίνας στο Dnews, ιδίως όσα περιείχαν τους πίνακες, ήταν αρκετά βοηθητικά, με βοήθησαν να οργανώσω τη διαδικασία, να βλέπω καθαρά τι έχω μελετήσει και τι μένει, να κάνω τις επαναλήψεις μου χωρίς να χάνω τον μπούσουλα. Ήταν ένας πρακτικός τρόπος να κρατάω τον έλεγχο μέσα από μία απαιτητική διαδικασία.»

Γεωργία από Πελοπόννησο

Διαβάζοντας τα λόγια σας, νιώθω βαθιά συγκίνηση, αλλά και ένα τεράστιο αίσθημα ευθύνης και ευγνωμοσύνης. Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν το πόσο με αγγίζει το ότι αποτέλεσα, έστω και σε μικρό βαθμό, μέρος της διαδρομής σας προς την επιτυχία. Κάθε μήνυμα, κάθε εμπιστοσύνη, κάθε «τα κατάφερα», ήταν και για μένα μια στιγμή δικαίωσης και χαράς.

Η επιτυχία σας δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο ή σε ένα βιβλίο. Ανήκει στον δικό σας κόπο, στην επιμονή σας, στα ξενύχτια, στο άγχος που μετατρέψατε σε δύναμη και στον φόβο που δεν αφήσατε να σας σταματήσει. Εγώ απλώς στάθηκα δίπλα σας, όπως θα ήθελα να στέκεται κάποιος δίπλα μου σε μια τόσο απαιτητική και ψυχοφθόρα διαδικασία.

Είμαι περήφανη για κάθε έναν και κάθε μία από εσάς. Για εκείνους που πέτυχαν, αλλά και για εκείνους που πάλεψαν με αξιοπρέπεια, γιατί η προσπάθεια, η πίστη και η επιμονή είναι από μόνες τους νίκες.

Εύχομαι από καρδιάς να έχετε μια φωτεινή, αξιοπρεπή και δημιουργική σταδιοδρομία στον χώρο της Δικαιοσύνης και να θυμάστε πάντα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει στόχος, μεθοδικότητα και ψυχή.

Σας ευχαριστώ που επιτρέψατε να γίνω συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή. Η επιτυχία σας είναι και η μεγαλύτερη δική μου ανταμοιβή.

Με βαθιά συγκίνηση και αγάπη,

Λίνα από Αθήνα