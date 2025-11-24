Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Η κατανομή των θέσεων εργασίας.

Άνοιξε σήμερα το πρωί η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2025, η οποία αφορά την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους περίπου δύο εβδομάδες, έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Προσλήψεις-«κλειδί» σε 17 Περιφερειακές Ενότητες

Η νέα προκήρυξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καλύπτει ανάγκες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σε 17 περιοχές της χώρας, δίνοντας ευκαιρία τόσο σε υποψηφίους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Συνολικά, 23 θέσεις αφορούν τον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρονικών), ενώ 4 θέσεις προκηρύσσονται για τον κλάδο ΔΕ Τεχνικών (Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρονικών). Οι θέσεις ΤΕ κατανέμονται σε 15 περιφερειακές ενότητες, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Η επιλογή θα γίνει αποκλειστικά βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα του ΑΣΕΠ.

Αναλυτική κατανομή των θέσεων στην ΕΡΤ

ΤΕ Μηχανικών – Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρονικών

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Αρκαδίας: 1

Αχαΐας: 1

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 3

Έβρος (Ορεστιάδα): 1

Ηράκλειο: 1

Θεσσαλονίκη: 2

Ιωάννινα: 2

Λάρισα: 1

Λέσβος: 2

Μαγνησία: 1

Μεσσηνία: 1

Ρόδος: 2

Φλώρινα: 1

Χανιά: 1

ΔΕ Τεχνικών – Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρονικών

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 2

Θεσσαλονίκη: 2

Ποιοι τίτλοι σπουδών γίνονται δεκτοί

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)

Πτυχίο/δίπλωμα Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ισότιμοι τίτλοι σχολών της αλλοδαπής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)

Δεκτά πτυχία/διπλώματα ειδικοτήτων:

Ηλεκτρονικών

Τηλεπικοινωνιών

Υπολογιστικών Συστημάτων

Ραδιοτηλεοπτικών Εφαρμογών

Ραδιοηλεκτρολογίας

Αυτοματισμού

Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων από ΕΠΑ.Λ., ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΕΠΑ.Σ., ΣΕΚ, ΤΕΣ, ΟΑΕΔ ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

Προθεσμία – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 14:00

Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 15 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έτοιμα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα γενικά και ειδικά προσόντα τους.