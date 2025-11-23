Οι ελεγκτές εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες παρατυπίες στους φορείς, από ελλιπή τεκμηρίωση έως παρεκκλίσεις στη διαχείριση δαπανών

Η Ετήσια Έκθεση για τα Αποτελέσματα των Δημοσιονομικών Ελέγχων που κατατέθηκε στη Βουλή αποκαλύπτει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να εμφανίζει κρίσιμες αδυναμίες που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) διατυπώνει σαφείς προτάσεις βελτίωσης, υπογραμμίζοντας ότι πολλά σημεία του συστήματος πρέπει να ενισχυθούν ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ελεγκτές εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες παρατυπίες στους φορείς, από ελλιπή τεκμηρίωση έως παρεκκλίσεις στη διαχείριση δαπανών, γεγονός που δείχνει πως η συμμόρφωση δεν έχει γίνει ακόμη κουλτούρα σε όλα τα επίπεδα.

Παρά τα σεμινάρια και τα νέα εργαλεία που έχουν εισαχθεί, η ΓΔΔΕ θεωρεί πως η εκπαίδευση των στελεχών πρέπει να εντατικοποιηθεί, με στόχο την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών και των κινδύνων που σχετίζονται με τη δημοσιονομική διαχείριση.

Παράλληλα, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των μεθοδολογιών ελέγχου, καθώς πολλά από τα υφιστάμενα εργαλεία θεωρούνται ξεπερασμένα ή ανεπαρκή για την πλήρη αποτύπωση της πραγματικής εικόνας των φορέων. Η ανάγκη για ενιαίες πρακτικές, μεγαλύτερη διαφάνεια και συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης προβάλλεται ως κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έκθεση καταλήγει ότι χωρίς συνολική αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού και χωρίς ενεργή ανταπόκριση των φορέων στις συστάσεις, οι δημοσιονομικές αδυναμίες θα συνεχίσουν να διαιωνίζονται. Οι προτάσεις της ΓΔΔΕ επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις για έναν πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή δημόσιο τομέα — όμως η επιτυχία τους εξαρτάται από το κατά πόσο η διοίκηση θα επιδείξει πραγματική βούληση για αλλαγή.