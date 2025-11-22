Οι αλλαγές στοχεύουν στη σημαντική απλούστευση των διαδικασιών, στη μείωση λαθών και στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και λογιστών.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας για τις επικείμενες αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Η ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, και είχε ως στόχο την πληροφόρηση για τις νέες δυνατότητες και τη λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος.

Στη διαδικασία συμμετείχαν στελέχη του Φορέα, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που αναπτύσσουν λογισμικό μισθοδοσίας, ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά μέσω του καναλιού του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο YouTube και το Facebook.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν:

οι βασικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των ΑΠΔ,

η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών,

τα νέα πεδία και οι ενισχυμένοι έλεγχοι που θα ισχύουν στις δηλώσεις,

οι δυνατότητες που εισάγει το νέο ΟΠΣ για εργοδότες και υπαλλήλους.

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζει τη συστηματική αναβάθμιση των ψηφιακών του υπηρεσιών, με στόχο ένα πιο γρήγορο, διαφανές και φιλικό σύστημα για όλους.