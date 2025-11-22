Εως το τέλος Νοεµβρίου θα έχει πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης που µπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ, ενώ προτεραιότητα έχει η πληρωµή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ

Όλα δείχνουν ότι προς το τέλος της επόµενης εβδοµάδας και πιθανότατα για την ερχόµενη Παρασκευή 28 Νοεµβρίου φαίνεται να οδηγείται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έτους 2025 ποσού κάτι λιγότερο από 500 εκατ. ευρώ, µε τους αρµόδιους να επιµένουν ότι κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα αναφορικά με τα ποσά που θα φτάουν στις τσέπες των αγροτών. Μέσα στο οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο παλεύουν εδώ και καιρό να επιβιώσουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι «εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Action Plan2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, πλέον, ανοίγει και τυπικά, ο δρόµος για τις πληρωµές των αγροτών». Τον κύκλο των πιστώσεων εκτιµάται ότι θα ανοίξει η προκαταβολή του τσεκ, δεδοµένου ότι αν παρέλθει ο Νοέµβριος και δεν πληρωθεί, αρχίζουν καινούργια προβλήµατα, αφού η πίστωση θα θεωρείται όχι προκαταβολή αλλά εκκαθάριση, που σηµαίνει ότι θα εµπίπτει σε περαιτέρω διασταυρώσεις άρα και δυσκολίες τακτοποίησης.

Πιο αναλυτικά και σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, «έως το τέλος Νοεµβρίου θα έχει πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης που µπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ, ενώ προτεραιότητα έχει η πληρωµή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν έως το τέλος του έτους τα οκτώ προγράµµατα που δεν έχουν πληρωθεί και για πρώτη φορά θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ αποζηµιώσεις για καταστροφές εντός του έτους που έχουν συντελεστεί. Εντός του 2025 αναµένεται να πληρωθεί και η έκτακτη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω των επιζωοτιών και θα ακολουθήσει και η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης».

Η πρώτη πληρωμή στους αγρότες ενός ποσού 550-600 εκατ. ευρώ θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε, o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας.

Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι οι λεπτομέρειες για την αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά των προβάτων θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κέλλας παραδέχτηκε ότι υπήρξει μια καθυστέρηση στις πληρωμές για τη βασική ενίσχυση, περίπου ενός μηνός. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αυτό συνέβη «γιατί το ζήτησαν οι ίδιοι οι αγρότες λόγω του προβλήματος που υπήρχε με τα ΑΤΑΚ στις δηλώσεις και με το ΚΑΕΚ».

«Φέτος. το σύστημα του ΟΣΔΕ που λέμε, που κάνουν τις δηλώσεις οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, άργησε να κλείσει γιατί; Εκλεισε 20 Οκτωβρίου, γιατί το ζήτησαν οι ίδιοι οι αγρότες να υπάρξει παράταση, λόγω του προβλήματος που υπήρχε με τα ΑΤΑΚ στις δηλώσεις και με το ΚΑΕΚ. Γι αυτό τον λόγο και άργησε να κλείσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας και πρόσθεσε:

«Από κει και πέρα, με το που έκλεισε το σύστημα χρειάζονται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Φέτος βεβαίως, πολύ πιο αυστηροί και πολύ περισσότεροι, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα γίνει η πληρωμή τέλος Νοεμβρίου. Αυτή είναι η πρώτη πληρωμή. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 550 με 600 εκατομμύρια ευρώ».

Μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, συνέχισε ο κ. Κέλλας, «ακολουθεί το μέτρο 23, περί τα 178 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ανακατανομή χρημάτων από άλλα προγράμματα ευρωπαϊκά για να δοθούν ως ενίσχυση στον αγροτικό πληθυσμό. […] Έχουμε στη συνέχεια να πληρώσουμε από τον ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις για τις φετινές παγωνιές και χαλάζι, οπότε είναι γύρω στις 10 με 15 μέρες μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης – γιατί από τη βασική ενίσχυση παίρνει ο ΕΛΓΑ κυρίως τον πόρο – κι εκεί μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ.Ταυτόχρονα έχουμε πληρώσει τις αποζημιώσεις, έχουμε δώσει έως τώρα 44 εκατομμύρια για θανατωθέντα ζώα, έχουμε δώσει χρήματα για ενίσχυση ζωοτροφών. Τις τρεις τελευταίες ημέρες έχουν καταβληθεί 45 εκατομμύρια ευρώ στον αγροτικό πληθυσμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παλιές συνδεδεμένες, καθώς επίσης και προγράμματα του Πυλώνα 2 Leader κλπ. […] Και ακολουθούν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης. Και βεβαίως θα πληρωθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα που χρωστάμε, που οφείλουμε στον αγροτικό κόσμο από το 2024 που ήταν να πληρωθούν 31 Ιουνίου του ’25: είναι το πρόγραμμα με τις αυτόχθονες φυλές. Σπάνιες Φυλές, είναι το πρόγραμμα, το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, είναι η εξισωτική, είναι η αναδιανεμητική κλπ. Είναι περίπου οκτώ προγράμματα τα οποία, ολοκληρωνόμενοι οι έλεγχοι, θα καταβληθούν τα χρήματα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα στηριχθούν οι αγρότες που έχουν θανατώσει τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς, ο κ. Κέλλας επισήμανε ότι έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα 417.000 ζώα και ότι η αποζημίωση που έχει δοθεί είναι «υπερδιπλάσια της προηγούμενης καθώς φτάνει τα 220 ευρώ [για το κάθε ζώο]». Κατόπιν αποκάλυψε ότι οι λεπτομέρειες της αποζημίωσης ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που έχασε ο κάθε κτηνοτρόφος θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε δώσει ως τώρα 44 εκατομμύρια ευρώ για θανατωθέντα ζώα, έχουμε εγκρίνει άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν ελπίζουμε μέσα στον επόμενο μήνα για αυτούς που έχασαν τα ζώα τους. Προχτές ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός την απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι χάσανε τα ζώα τους και οι λεπτομέρειες ανάλογα με τον αριθμό των ζώων του καθενός θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ο κ. Κέλλας.