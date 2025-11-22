Πλησιάζει η Black Friday και ήδη τα καταστήματα ετοιμάζονται για την «Μαύρη Παρασκευή» των εκπτώσεων.

Σε θέσεις μάχης είναι τα καταστήματα ενόψει της Black Friday αλλά και του εορταστικού ωραρίου Χριστουγέννων που πλησιάζει.

Από αυτή την Παρασκευή τα καταστήματα «αλλάζουν πίστα» καθώς οι ρυθμοί των επιχειρήσεων θα αλλάξουν ενόψει και Χριστουγέννων. Την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, «εγκαινιάζοντας» με αυτόν τον τρόπο την εορταστική περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.