Το σχέδιο, που παρουσιάζεται επίσημα σήμερα, επιχειρεί να απαντήσει στα προβλήματα άναρχης στάθμευσης, επικίνδυνης οδήγησης και κατάληψης δημόσιου χώρου που έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Στην εφαρμογή ενός νέου Κανονισμού Κυκλοφορίας και Στάθμευσης για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) – όπως ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο μια πιο ασφαλή, οργανωμένη και λειτουργική ενσωμάτωση της μικροκινητικότητας στην πόλη.

Νέα δεδομένα για την αστική κινητικότητα

Σύμφωνα με τον Δήμο, η ολοένα αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στον δημόσιο χώρο, επηρεάζοντας την καθημερινότητα πεζών, ΑμεΑ και ποδηλατών. Παρά το ισχύον γενικό πλαίσιο, οι παραβάσεις παραμένουν συχνές, οδηγώντας την πόλη στη χάραξη σαφών κανόνων για κυκλοφορία και στάθμευση.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει στη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας και μιας δίκαιης κατανομής του δημόσιου χώρου, εντάσσοντας πιο ομαλά τα Ε.Π.Η.Ο. στο κυκλοφοριακό περιβάλλον.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου κανονισμού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία

Ο Δήμος οριοθετεί πλέον ξεκάθαρες ζώνες στις οποίες επιτρέπεται ή απαγορεύεται η χρήση των Ε.Π.Η.Ο., με γνώμονα την ασφάλεια όλων των χρηστών:

Περιοχές πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης: Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ολόκληρη την περιοχή πέριξ της Ακρόπολης και του ιστορικού κέντρου, στα άλση καθώς και στους πεζοδρόμους της Ερμού και της Αιόλου.

Ζώνες μειωμένης ταχύτητας (6 χλμ/ώρα): Ορίζεται όριο ταχύτητας «πεζού» σε περιοχές όπως ο Ψυρρής και ο πεζόδρομος του Κεραμεικού, καθώς και σε κάθε πεζόδρομο και κοινόχρηστο χώρο.

Απαγόρευση κίνησης σε πεζοδρόμια: Τα Ε.Π.Η.Ο. δεν επιτρέπεται να κινούνται πάνω στα πεζοδρόμια· οι χρήστες οφείλουν να τα μεταφέρουν πεζοί στο πλευρό τους.

Απαγόρευση σε οδούς υψηλής ταχύτητας: Δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε δρόμους με επιτρεπόμενη ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα, καθώς και σε επιπλέον οδικά τμήματα που θα ορίζει ο Δήμος.

Υποχρεωτικός περιορισμός ταχύτητας (“κόφτης”): Οι εταιρείες μίσθωσης οφείλουν να χρησιμοποιούν λογισμικό που μειώνει αυτόματα την ταχύτητα στις προκαθορισμένες ζώνες.

2. Στάθμευση: Νέοι κανόνες για πολίτες και εταιρείες

Για ιδιώτες χρήστες

Υποχρεωτική διασφάλιση ελεύθερης διέλευσης 1,5 μέτρου για τους πεζούς.

Απαγόρευση στάθμευσης σε ακτίνα 20 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους.

Απαγόρευση στάθμευσης σε ράμπες ΑμεΑ, διαβάσεις, εισόδους κτιρίων και κρίσιμες προσβάσεις.

Για τις εταιρείες μίσθωσης

Η στάθμευση επιτρέπεται αποκλειστικά σε ειδικούς χώρους που έχει χωροθετήσει ο Δήμος:

124 ειδικές θέσεις στάθμευσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

1.574 συνολικές θέσεις, με διαστάσεις 1,3 μ. × 0,4 μ.

Ζώνες μαζικής στάθμευσης έως 10 θέσεων και έως 4 εταιριών.

Ετήσια χρέωση ανά θέση ανά Δημοτική Κοινότητα (60–120 ευρώ).

3. Διαδικασία αδειοδότησης εταιρειών

Ο Δήμος προβλέπει νέα διαδικασία για τη χορήγηση αδειών στάθμευσης:

Κατάθεση αίτησης βάσει νόμου και κανονισμού.

Ετήσια αξιολόγηση και κατανομή θέσεων με στόχο την αποφυγή στρεβλώσεων ανταγωνισμού.

Μέγιστο ποσοστό διεκδίκησης: έως τα 2/5 των θέσεων κάθε ζώνης.

Διαμόρφωση και διαγράμμιση των θέσεων υπό δημοτική επίβλεψη.

4. Κυρώσεις και έλεγχος

Ο νέος κανονισμός συνοδεύεται από ενισχυμένο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων: