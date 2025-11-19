Η κυβέρνηση με το νέο σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Περιουσίες που έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για όσους έχουν οφειλές στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία και ταυτόχρονα βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης. Με νέο άρθρο (198Α) που προστίθεται στον νόμο 4738/2020, καθορίζεται πότε «παγώνουν» οι ποινικές διώξεις για χρέη και πότε τελικά αυτές απαλείφονται.
Με απλά λόγια, από τη στιγμή που κάποιος κηρύσσεται σε πτώχευση ή καταχωρίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, σταματά άμεσα η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο (όπως φόρους, δάνεια προς το Δημόσιο) και για καθυστερημένες ασφαλιστικές εισφορές.
Το «πάγωμα» αυτό μένει σε ισχύ μέχρι να αποφασιστεί αν ο οφειλέτης απαλλάσσεται τελικά από τα χρέη του. Αν το δικαστήριο εγκρίνει την απαλλαγή του, τότε η ποινή δεν «ξεπαγώνει» ξανά - σβήνει οριστικά.
Παραδείγματα
- Ένας επαγγελματίας χρωστά στο Δημόσιο 80.000 ευρώ και κινδυνεύει με ποινική δίωξη. Κηρύσσεται σε πτώχευση. Από τη μέρα που δημοσιεύεται η απόφαση, η ποινική δίωξη σταματά. Αν τελικά το δικαστήριο τον απαλλάξει από τα χρέη μετά την πτώχευση, η ποινική του υπόθεση κλείνει οριστικά και δεν τιμωρείται. Αν όμως η απαλλαγή του ακυρωθεί από ανώτερο δικαστήριο, τότε η ποινική δίωξη επανεκκινεί. Επιπλέον, αν η πτώχευση γίνει πριν από την προθεσμία που απαιτείται για να υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, τότε τα αρμόδια όργανα δεν στέλνουν καν αίτηση στον εισαγγελέα.
- Μια επιχείρηση καθυστερεί να αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές. Συνήθως το ΙΚΑ μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να ξεκινήσει ποινική διαδικασία. Όμως αν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση πριν φτάσει εκείνη η χρονική στιγμή, δεν γίνεται καμία ποινική ενέργεια εναντίον της. Αν έχει ήδη σταλεί αίτηση αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η δίωξη, ο εισαγγελέας ενημερώνεται και η διαδικασία σταματά. Επιπλέον, όσο η ποινική δίωξη είναι «παγωμένη», δεν τρέχει η παραγραφή του αδικήματος. Δηλαδή, ο χρόνος που περνά δεν μετρά προς την παραγραφή, ώστε το Δημόσιο να μη χάσει το δικαίωμα δίωξης αν τελικά δεν δοθεί απαλλαγή. Η παραγραφή αρχίζει ξανά μόνο αφού περάσει ένας χρόνος από τη λήξη της αναστολής.