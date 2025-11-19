Παραδείγματα για οφειλέτες του Δημοσίου που κηρύσσονται σε πτώχευση.

Η κυβέρνηση με το νέο σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Περιουσίες που έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για όσους έχουν οφειλές στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία και ταυτόχρονα βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης. Με νέο άρθρο (198Α) που προστίθεται στον νόμο 4738/2020, καθορίζεται πότε «παγώνουν» οι ποινικές διώξεις για χρέη και πότε τελικά αυτές απαλείφονται.

Με απλά λόγια, από τη στιγμή που κάποιος κηρύσσεται σε πτώχευση ή καταχωρίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, σταματά άμεσα η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο (όπως φόρους, δάνεια προς το Δημόσιο) και για καθυστερημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Το «πάγωμα» αυτό μένει σε ισχύ μέχρι να αποφασιστεί αν ο οφειλέτης απαλλάσσεται τελικά από τα χρέη του. Αν το δικαστήριο εγκρίνει την απαλλαγή του, τότε η ποινή δεν «ξεπαγώνει» ξανά - σβήνει οριστικά.

Παραδείγματα