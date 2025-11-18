Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες με απώλειες 2,09%.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το νέο διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων, καταγράφοντας ισχυρή διόρθωση και τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες με απώλειες 2,09%. Η συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 250,95 εκατ. ευρώ έναντι των 147,6 εκατ. της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ μέσω πακέτων διακινήθηκαν 54,6 εκατ. ευρώ. Μόλις 16 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 115 που υποχώρησαν και 70 που παρέμειναν στάσιμες.

Οι πιέσεις ήταν εντονότερες στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος υποχώρησε κατά 3,14% στις 2.243,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.083,75 μονάδες με πτώση 2,18%.

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε απώλειες 1,37%, στις 2.721,56 μονάδες.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς σημείωσε απώλειες 4,26%, ενώ η Alpha Bank, παρά τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας λόγω πακέτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ, περιόρισε την πτώση στο 1,4%. Eurobank και ΕΤΕ υποχώρησαν κατά 3,54% και 3,74% αντίστοιχα.

Σημαντικές πιέσεις καταγράφηκαν και στον όμιλο Στασινόπουλου: η ΕΛΧΑ βρέθηκε στο -6,96%, η Cenergy στο -3,32% και η Βιοχάλκο στο -1,79%. Άνω του 3% υποχώρησαν Λάμδα Development και Aegean. Ο Σαράντης παρέμεινε αμετάβλητος, αποτελώντας τον μοναδικό τίτλο του FTSE 25 που δεν ακολούθησε την πτώση.

Η Metlen σημείωσε πτώση 1,65% με τζίρο 24,4 εκατ. ευρώ, ενώ η ΔΕΗ υποχώρησε 1,3% ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Στα mid caps, η Κρι Κρι κατέγραψε απώλειες 6,46%, η Intracom 4,3%, η ΑΒΑΞ 3,56% και η Austriacard 2,87%. Η Intralot, παρά τη βύθιση έως -4,1% ενδοσυνεδριακά, έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ η ΕΧΑΕ διαμορφώθηκε στο -0,34% μετά την επιτυχή έκβαση της δημόσιας πρότασης της Euronext.