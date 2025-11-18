Η Euronext εξασφάλισε ποσοστό περίπου 74% των μετοχών της ΕΧΑΕ κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης που ολοκληρώθηκε χθες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Το επίσημο αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ενώ στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευσή τους στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας και του Παρισιού.

Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις, υπερβαίνοντας τόσο το ελάχιστο όριο του 50% συν μία μετοχή, όσο και το προηγούμενο όριο του 67%, το οποίο η Euronext είχε αναθεωρήσει λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της διαδικασίας. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η κυβερνητική τροπολογία που χαμήλωσε το ταβάνι της αποδοχής στο 50% + 1 μετοχή και άσκησε πίεση για την αποδοχή της πρότασης.

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext εντάσσει την ελληνική αγορά σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα της Ευρώπης, με ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών, μέσο ημερήσιο τζίρο 11–12 δισ. ευρώ και συνολική κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ. Η συμμετοχή αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα για τις ελληνικές εταιρείες, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια και πιο ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο ότι η ανταλλαγή μετοχών στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης δεν δημιουργεί φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν την δημόσια πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext με αναλογία 20 προς 1, ενώ όσοι δεν συμμετάσχουν και βρεθούν υπό καθεστώς squeeze-out θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή, ποσό χαμηλότερο από το σημερινό αντάλλαγμα.

Στρατηγικός στόχος της Euronext παραμένει η απόκτηση ποσοστού άνω του 90%, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze-out και να διαγραφεί η ΕΧΑΕ από το χρηματιστήριο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος θα κινηθεί άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρώντας σε επόμενα βήματα αναδιοργάνωσης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας.