Από τη συνένωση των δύο τελωνείων θα προκύψει η σύσταση του νέου Τελωνείου Δυτικής Αττικής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη σύσταση του νέου Τελωνείου Δυτικής Αττικής, ενοποιώντας τις λειτουργίες των Τελωνείων Ελευσίνας και Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή. Η νέα δομή τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία στις 24 Νοεμβρίου 2025 και, όπως τονίζει η ΑΑΔΕ, θα προσφέρει πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και καλύτερο συντονισμό σε διαδικασίες που σχετίζονται με το νόμιμο εμπόριο, την ασφάλεια προϊόντων και την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τελωνείο Δυτικής Αττικής αναλαμβάνει τη διαχείριση των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που έως σήμερα εξυπηρετούσαν τα δύο υφιστάμενα Τελωνεία, διατηρώντας παράλληλα τη χωρική τους αρμοδιότητα. Η νέα τελωνειακή υπηρεσία θα ενισχύσει σημαντικά την παρακολούθηση των αποθηκών στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ενώ εισάγει ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό πλαίσιο λειτουργίας, διευκολύνοντας επιχειρήσεις και συναλλασσόμενους.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο βήμα στο σχέδιό της για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τελωνειακές διαδικασίες.