Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε σήμερα στο ECOFIN στις Βρυξέλλες ότι πρέπει να παραταθούν οι εξαιρέσεις από τη φορολόγηση καυσίμων για τη ναυσιπλοΐα, την αεροπλοΐα και την αγροτική οικονομία. Όπως είπε, οι τρεις αυτοί τομείς είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα αλλά και για την ΕΕ, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η πράσινη μετάβαση.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και ήδη πρωταγωνιστεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες. Χαιρέτισε επίσης την πρόοδο στις συζητήσεις για τη νέα Οδηγία Φορολόγησης της Ενέργειας.

Τόνισε όμως ότι η μετάβαση πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης. Όπως εξήγησε, ενιαία μέτρα για όλα τα κράτη-μέλη μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε χώρες με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως η Ελλάδα.

Για τους τομείς της ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας υπογράμμισε ότι η επιβολή φόρων θα έφερνε τη χώρα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλα μεσογειακά κράτη που δεν φορολογούν τα καύσιμα. Επισήμανε επίσης ότι τα εναλλακτικά καύσιμα δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί αρκετά, γι’ αυτό χρειάζεται δεκαετής παράταση της εξαίρεσης. «Οποιοδήποτε μικρότερο διάστημα δεν θα το συζητούσαμε», ανέφερε.

Για τον αγροτικό τομέα μίλησε για θέμα «υπαρξιακής σημασίας» που σχετίζεται με την επισιτιστική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ακόμη και μόνιμη εξαίρεση από τη φορολόγηση της ενέργειας που χρησιμοποιείται στη γεωργία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η μη διατήρηση της δεκαετούς εξαίρεσης για ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εδαφική συνοχή της ΕΕ, ζητώντας από τους εταίρους να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.