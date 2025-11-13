Με δεδομένου ότι έχουν ήδη υποβληθεί 100.000 φορολογικές καταγγελίες, γίνεται αντιληπτό ότι η ΑΑΔΕ θα έχει πλέον άπλετο χρόνο για ελέγχους, καθώς φτάνει 10 χρόνια πίσω με μία μόνο καταγγελία.

Η μεγάλη ανατροπή με τα πρόστιμα και τον έλεγχο της εφορίας που αποκάλυψε ο Θανάσης Κουκάκης στο Dnews φέρνει νέα δεδομένα για την ΑΑΔΕ. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως «όπλο» για την ΑΑΔΕ, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρει υποθέσεις που θεωρούνταν χαμένες.

Με δεδομένου ότι έχουν ήδη υποβληθεί 100.000 φορολογικές καταγγελίες, γίνεται αντιληπτό ότι η ΑΑΔΕ θα έχει πλέον άπλετο χρόνο για ελέγχους, καθώς φτάνει 10 χρόνια πίσω με μία μόνο καταγγελία.

Τι έγραφε το Dnews στις 11 Νοεμβρίου

Νέα δεδομένα στο καθεστώς των φορολογικών παραγραφών διαμορφώνει απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία κρίνει ότι οι καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις μπορούν να αποτελέσουν «συμπληρωματικά στοιχεία» για τις φορολογικές αρχές. Η ερμηνεία αυτή επεκτείνει την προθεσμία παραγραφής από τα πέντε στα δέκα έτη, όταν τα στοιχεία δεν ήταν δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση της διοίκησης εντός της πενταετίας. Μέχρι σήμερα, το δικαίωμα της εφορίας να εκδίδει πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου παύει μετά την πενταετία, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και την πρακτική της ΑΑΔΕ.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία, εφόσον επιβεβαιωθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε ενδεχόμενη προσφυγή, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων, καθώς κάθε χρόνο υποβάλλονται χιλιάδες επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες. Αν θεωρηθούν πλέον πρόσθετα στοιχεία, η εφορία θα μπορεί να επανεξετάζει φορολογικές υποθέσεις έως και δέκα χρόνια πίσω, αλλάζοντας ριζικά τα όρια παραγραφής που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση που οδήγησε στη συγκεκριμένη κρίση αφορούσε αγρότη –καλλιεργητή μυδιών– ο οποίος προσέφυγε κατά ειδοποίησης της ΔΟΥ για καταβολή ΦΠΑ των ετών 2004-2011. Οι καταλογιστικές πράξεις κοινοποιήθηκαν το 2017, έπειτα από επώνυμη καταγγελία στο τέλος του 2015, η οποία ανέφερε ότι ο παραγωγός διέθετε στην αγορά ποσότητες μυδιών πολλαπλάσιες της νόμιμης παραγωγικής του δυναμικότητας και ότι μέρος της παραγωγής προερχόταν από μη αδειοδοτημένο μυδοτροφείο. Το δικαστήριο έκρινε ότι η καταγγελία παρείχε νέες, ουσιώδεις πληροφορίες που η φορολογική αρχή δεν μπορούσε να γνωρίζει εντός της αρχικής προθεσμίας, άρα συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο που δικαιολογεί παράταση της παραγραφής.

Με βάση την απόφαση, οι απαιτήσεις για τα έτη 2004 και 2005 κρίθηκαν παραγεγραμμένες, καθώς είχε παρέλθει τόσο η πενταετία όσο και η δεκαετία. Αντιθέτως, για τα έτη 2006-2011 ο καταλογισμός επικυρώθηκε, εφόσον η καταγγελία του 2015 ενεργοποίησε το δεκαετές περιθώριο. Το σκεπτικό του δικαστηρίου επισημαίνει ότι συμπληρωματικά είναι τα στοιχεία που δεν βρίσκονταν στη διάθεση της εφορίας μέσα στην πενταετή προθεσμία και τα οποία μπορούν να ανατρέψουν τον αρχικό χρονικό περιορισμό.